Santarcangelo, la pulizia dell’orologio del campanone sarà in modalità acrobatica

Nei giorni scorsi la giunta di Santarcangelo ha approvato il progetto per il servizio di pulizia specialistica, lavaggio facciate e manutenzione ordinaria del quadrante dell’orologio del campanone.

Ammonta a 23mila euro il costo previsto per l’intervento, programmato per l’inizio del 2027, che dovrà ricevere il nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. La ditta che eseguirà i lavori, che sarà individuata con affidamento diretto, dovrà avere le necessarie qualificazioni e idoneità tecnico-professionali e opererà con la tecnica di intervento acrobatico, senza la necessità di impalcature. Nel dettaglio, il progetto prevede la pulizia delle superfici dallo sporco organico e dalle polveri depositate nel corso degli anni, il controllo della stabilità del quadrante e la ricostruzione delle parti ammalorate.

Nel frattempo proseguono i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di piazza Ganganelli, dopo che negli scorsi anni l’Amministrazione comunale era intervenuta per la riqualificazione di quello di Sant’Ermete, che si concluderanno nel mese di dicembre. L’intervento, per un investimento complessivo di circa 50mila euro, prevede la sistemazione del basamento della statua e della gradinata mediante la ricostruzione di piccole parti mancanti, la stuccatura e il ripristino delle caratteristiche materiche e cromatiche mancanti, e il trattamento finale idrorepellente. Sulle sculture in bronzo le restauratrici interverranno invece mettendo in sicurezza le aree instabili, effettuando una pulitura generale dei depositi superficiali e concluderanno con un trattamento finale protettivo.

“Con questi interventi di restauro interveniamo su due tra i monumenti più riconoscibili e apprezzati di Santarcangelo – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai lavori pubblici Michela Mussoni – e proseguiamo nel solco di quel percorso di costante valorizzazione del centro storico che ha recentemente condotto alla rigenerazione di tutta l’area di via Massani, compreso lo Sferisterio e le ex Carceri, dove tutt’ora sono in corso importanti lavori di riqualificazione. Un’opera al centro della nostra agenda, per una città sempre più vivibile e attrattiva”.