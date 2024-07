Santarcangelo, la presidente dell’Università del Maine in visita nella terra dei suoi avi

Questa mattina il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti insieme al consigliere ed ex assessore al Turismo Emanuele Zangoli hanno accolto in municipio Joan Ferrini-Mundy, presidente dell’Università del Maine, che vanta avi santarcangiolesi.

Joan Ferrini-Mundy è sorella di Tom Ferrini, già sindaco di Portsmouth, sister city di Santarcangelo, che in primavera aveva incontrato gli Amministratori comunali in municipio e consegnato loro una lettera del sindaco Deaglan McEachern che ringraziava Santarcangelo per il progetto di scambio tra gli studenti del Molari e quelli di Portsmouth.

Presidente dell’Università del Maine dal 2018, Joan Ferrini-Mundy è professoressa di matematica e vice cancelliera nella rete delle università del Maine (University of Maine System – UMS) con delega alla ricerca e all’innovazione finalizzate a rendere sempre più accessibili e inclusive tutte le università e le facoltà del sistema universitario statale. Nel corso della sua carriera si è dedicata in particolar modo alle materie STEM con risultati che, proprio durante la sua presidenza, l’università del Maine sta sperimentando uno dei suoi più grandi momenti di crescita nel campo dell’ingegneria e dell’informatica. “È davvero un piacere vedere come una persona di tale caratura in America – afferma il sindaco Filippo Sacchetti – conservi ancora un legame così profondo con la sua terra di origine, al punto da tornare più volte qui in visita con il marito. Siamo davvero felici di poter incontrare quelli che sono veri e propri ambasciatori della nostra città oltreoceano e che contribuiscono a mantenere forte il collegamento tra Santarcangelo, Portsmouth e tutte le famiglie santarcangiolesi emigrate in America”.