Santarcangelo, la nuova ciclabile sulla ex ferrovia apre il 6 giugno: “Inauguriamola tutti in bici”

A una settimana esatta dal lancio della Bicipolitana di Santarcangelo, in programma sabato 6 giugno con partenza alle 9,30 dalla stazione, è ormai tutto pronto per una mattinata che unirà idealmente mobilità, cultura, comunità, rigenerazione urbana e storia. Al centro dell’evento l’inaugurazione della pista ciclopedonale ex ferrovia Santarcangelo-Urbino: un tracciato simbolo di mobilità sostenibile nel sistema di nove linee ciclabili interconnesse lungo più di 40 chilometri nell’ambito della cornice della “Città dei 15 minuti”.

Dopo il ritrovo in stazione dedicato proprio al tema della mobilità sostenibile, il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta di un tracciato che, pur essendo stato solo immaginato e mai completato, rappresenta ancora oggi una parte significativa della memoria collettiva di Santarcangelo.

Uno dei momenti clou della giornata si avrà in corrispondenza della seconda delle cinque tappe della biciclettata inaugurale, prevista all’altezza dell’incrocio tra la via Emilia e la strada di Gronda, quando sarà scoperta la grande scultura realizzata da Nikki Rifiutile della Mutoid Waste Company, destinata a diventare il simbolo della nuova ciclabile.

“La nuova ciclabile restituisce valore a questo patrimonio storico, trasformandolo in un’infrastruttura moderna e sostenibile per la mobilità quotidiana - commenta il sindaco Filippo Sacchetti - abbiamo quindi voluto organizzare un’iniziativa informale come una biciclettata, per far sì che i cittadini riscoprano una pagina importante della storia di Santarcangelo, che intreccia memoria, sostenibilità e qualità della vita. La seconda tappa di questo percorso sarà particolarmente significativa ed emozionante perché verrà svelata la grande scultura realizzata da Nikki Rifiutile con materiali di recupero. Un’opera destinata a diventare il simbolo della ciclabile ex ferrovia Santarcangelo-Urbino”.

“Rinnovo dunque l’invito a tutti i santarcangiolesi a ritrovarsi sabato 6 giugno alle ore 9,30 in stazione con la propria bicicletta, per vivere insieme un viaggio tra storia, cultura e innovazione, lungo quello che sarà uno degli assi più rappresentativi della Bicipolitana della città”.

La nuova ciclabile realizzata lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino è la linea numero 7 della Bicipolitana, la nuova mappa urbana di percorsi ciclabili per una mobilità più lenta, sostenibile e inclusiva. Per maggiori informazioni su “Santarcangelo, Città dei 15 minuti” e sulla campagna “Smile” – “S” (Santarcangelo), “Mile” (miglio): https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/page/santarcangelo-citta-dei-15-minuti