Santarcangelo, la morte di Gualtiero Filanti, presidente di Globo Trasporti. I soci: “Ci lascia una persona seria e responsabile”

Legacoop si unisce al lutto per la scomparsa di Gualtiero Filanti, 71 anni, presidente della cooperativa Globo Trasporti di Santarcangelo di Romagna e figura di spicco del movimento cooperativo riminese e romagnolo. “Filanti - dichiara il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi - era conosciutissimo per la sua competenza, la sua conoscenza del settore, il coraggio e la capacità di fare squadra. È stato uno dei protagonisti della crescita di Globo, che ha da poco festeggiato mezzo secolo di attività ed è oggi indiscussa protagonista del trasporto di merci in conto terzi, con clienti sull’intero territorio nazionale. Filanti ha fornito un contributo fondamentale alla crescita non solo della sua impresa di riferimento, ma di tutto il movimento cooperativo, che oggi lo ricorda per le sue alte qualità morali, umane e imprenditoriali. Alla moglie Carla, ai figli Omar e Marco, ai famigliari e ai tantissimi che lo conoscevano e stimavano giungano le più sincere condoglianze”.

Il ricordo dei soci della Cooperativa Globo

Così i soci di Globo in una nota: “Venerdì 24 maggio ci ha lasciato Gualtiero Filanti, era il presidente della nostra cooperativa, la Globo Trasporti. La sua storia ha viaggiato di pari passo con quella della cooperativa, durante le varie fasi ed evoluzioni, essendo per lungo tempo ed a vario titolo componente degli organi amministrativi. Con lui abbiamo vissuto e condiviso le soddisfazioni e le difficoltà, i momenti positivi e quelli difficili, che inevitabilmente hanno caratterizzato le imprese e le attività economiche, in particolare in questi ultimi periodi. La ricorderemo come una persona seria e responsabile, intelligente e perspicace. Una persona orgogliosa del suo lavoro, per quanto aveva costruito personalmente con la collaborazione apprezzatissima della sua famiglia, la Filanti Srl. Ed orgogliosa della cooperativa della quale è stato, in questo ultimo decennio, il presidente. Gualtiero ha rivestito questo ruolo grazie ad una profonda conoscenza del settore dell’autotrasporto ed una quasi naturale conformazione di pensiero alla forma societaria cooperativa. Una forma nella quale viene chiesto di partecipare, mettersi in gioco e mettere a disposizione degli altri la propria voglia di fare, le proprie competenze e la propria responsabilità. E questo è quello che lui ha sempre fatto.

Lo ricorderemo anche per il suo coraggio. Il coraggio con il quale affrontava i momenti difficili del lavoro, momenti per i quali ci auguriamo di avergli fatto trovare il giusto sostegno. Il coraggio con il quale è sempre stato capace di comprendere i momenti di svolta e di dare significative indicazioni per intraprendere nuove strade. Il coraggio e la consapevolezza con i quali ha affrontato questi ultimi suoi difficilissimi momenti personali. Presentandosi in cooperativa, sia pure con grande difficoltà, fin quasi all’ultimo suo giorno. Se ne è andato venerdì 24 maggio 2024, che era l’ultimo giorno del suo mandato da presidente. Il giorno dopo, nel suo ricordo, si è tenuta la programmata assemblea dei soci per il rinnovo dell’organo amministrativo in scadenza. Lo ricorderemo sempre con rispetto ed affetto e come un amico che se n’è andato un po’ troppo presto”.