Santarcangelo, la maggioranza vuol revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini e intanto gli toglie le maiuscole

Le forze di maggioranza evidenziano: «Non possiamo non citare i numerosi assassini da parte dei nazifascisti avvenuti anche nella nostra regione, l’Emilia Romagna. In quasi tutte le province emiliano romagnole avvennero crimini e uccisioni e nelle nostre vicinanze non possiamo non citare l’eccidio di Fragheto (30 morti), Mario Cappelli, Nicolò Luigi e Adelio Pagliarani uccisi (impiccati) a Rimini dai nazifascisti ai quali è stata dedicata Piazza Tre Martiri a Rimini. Ancora episodi di inaudita violenza avvennero per esempio a Pennabilli con l’assassinio dei giovani Antonio Balducci e Virginia Longhi. Il nostro concittadino Rino Molari cadde anch’egli vittima della violenza nazifascista nell’eccidio del campo di concentramento di Fossoli. Tonino Guerra, che tutti ben conosciamo, fu internato prima a Fossoli e poi trasferito in Germania dai nazifascisti riuscendo nonostante le difficoltà enormi a sollevare il morale dei suoi compagni di prigionia scrivendo e recitando poesie anche nel nostro stupendo dialetto romagnolo. Lui riuscì a sopravvivere e a tornar a casa. Infine i giovani Federico Montevecchi e Ugo Braschi, che, mentre insieme ad altri ragazzi e ragazze stavamo distribuendo volantini di propaganda comunista a Borghi, vennero assassinati dai fascisti il 22 Luglio 1922».Ecco perciò l’istanza. «Appurato che il procedimento di assegnazione della cittadinanza onoraria così come quello previsto per la revoca prevede che si forniscano adeguate motivazioni a supporto della richiesta avanzata e che come abbiamo appena ascoltato dalla lettura dell’elenco delle atrocità di cui benito mussolini, attraverso il fascismo si è reso diretto responsabile, le motivazioni per revocare la cittadinanza onoraria a benito mussolini sono più che abbondanti, si chiede al Sindaco e alla Giunta di avviare le procedure e gli atti formali affinché venga nel più breve tempo possibile revocata la cittadinanza onoraria a benito mussolini».