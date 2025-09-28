Santarcangelo, la maggioranza vuol revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini e intanto gli toglie le maiuscole

SANTARCANGELO. «Santarcangelo è una città antifascista che fa della libertà, della democrazia e del rispetto le bussole del vivere civile. Una settimana fa abbiamo celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione e gli eroi della Resistenza che hanno pagato con la propria vita il “donarci” tale libertà ed è proprio per ribadire quanto questi valori siano nel nostro Dna che abbiamo scelto il consiglio comunale a ridosso della stessa Liberazione per chiedere al sindaco Filippo Sacchetti e alla giunta di ricucire una ferita storica: togliere la cittadinanza onoraria a benito mussolini, volutamente in minuscolo perché gli atroci crimini commessi non lo rendono degno neanche delle maiuscole. Chi si è reso responsabile di tale orrore non può e non deve essere cittadino santarcangiolese. Invitiamo la comunità a partecipare numerosa alla seduta di martedì 30 in cui presenteremo la mozione che sarà illustrata da Marco Fabbri a nome e per conto dell’intera maggioranza». Così i rappresentanti del Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa Una Mano per Santarcangelo illustrano le ragioni della richiesta che sarà sottoposta all’attenzione dell’assise. I tre schieramenti ricordano che «il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Santarcangelo prevede che la “Cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico, attribuito ai cittadini italiani o stranieri non aventi la residenza nel Comune, che si sono distinti particolarmente in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale e umanitario, nel Comune, in Italia, e/o all’estero, instaurando un legame con la città».

Che «il conferimento avviene con deliberazione del Consiglio comunale». Che «l’Albo dei cittadini Onorari di Santarcangelo di Romagna è composta attualmente da 3 illustri nominativi: Professor Tullio de Mauro (2016), Patrick Zaki ( 2021), Senatrice Liliana Segre (2022)».

E che «da una ricerca negli archivi storici delle delibere del Consiglio Comunale di Santarcangelo è emerso che nel maggio 1924 fu conferita attraverso apposita delibera del Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria la cittadinanza onoraria a benito mussolini con 18 presenti, 12 assenti (di cui uno dimissionario) e votazione unanime».

Quindi il documento entra nel merito, con la ricostruzione storica. «Fu il fondatore del fascismo, nonché dittatore fascista in Italia. Il 28 Ottobre 1922 attraverso la marcia su Roma ottenne da re vittorio emanuele Ill (anche lui volutamente in minuscolo) l’incarico di costituire il primo governo fascista e nel 1925 assunse i poteri dittatoriali soffocando la Democrazia italiana in ogni modo per numerosi anni attraverso un regime totalitario e violento dove la corruzione e la disonestà dilagavano. Durante gli anni 30 del secolo scorso condusse l’Italia verso le guerre coloniali in Africa durante le quali avvennero massacri di civili e violenze di ogni genere disonorando il nostro Paese e le nostre forze armate. A partire dal 1940 infine coinvolse irresponsabilmente l’Italia nella tragedia immane quale fu la Seconda Guerra Mondiale. Abbandonò l’Italia negli ultimi giorni della seconda Guerra Mondiale in uno stato di devastazione materiale e morale totale, lasciò l’Italia in piena guerra civile con centinaia di migliaia di morti».

E ancora: «Fu responsabile di crimini contro lo Stato Italiano, contro la popolazione Italiana, contro l’intera umanità, contro popolazioni di altri Stati aggrediti, contro la pace e la convivenza pacifica fra i popoli della Terra, contro la Democrazia e la libertà, contro la reputazione e la storia della nostra patria e del popolo italiano, contro i sindacati e i lavoratori, contro la giustizia e l’onestà, contro tutte le Istituzioni democratiche Italiane di ogni ordine e grado, contro le forze armate e dell’ordine dello Stato Italiano, contro la cultura e ogni forma di arte e religione. E infine fu responsabile di tradimento verso l’Italia e il popolo italiano».