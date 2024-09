Santarcangelo, la fiera di San Michele è stata un successo - Gallery

Il Comune di Santarcangelo in una nota celebra “un’ottima edizione della Fiera di San Michele, con protagonisti assoluti il Patrono della città e gli animali, dai tradizionali uccelli a quelli della fattoria, fino ai rapaci e ai cani da concorso: questo il bilancio della manifestazione che si è svolta sabato 28 e domenica 29 settembre a Santarcangelo, con un consistente riscontro di pubblico anche grazie al meteo favorevole.

Il tempo sereno e le temperature gradevoli, soprattutto nella giornata di domenica, hanno creato le premesse per un’edizione di grande successo, sottolineano gli organizzatori di Blu Nautilus, che stimano 50mila presenze complessive nell’arco delle due giornate, con una percentuale consistente di persone provenienti da fuori città. Una Fiera vissuta e partecipata, senza particolari problematiche logistiche, con un ottimo ritorno anche per le attività di Santarcangelo che hanno colto l’opportunità di esporre all’esterno con un proprio stand”.

“San Michele è la Fiera regina delle tradizioni: nata ben 652 anni fa, si ripropone e rinnova ogni anno richiamando in città migliaia di appassionati e visitatori” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “In questi due giorni, grazie anche alla bella stagione, sono stati tantissimi quelli che per l’intera giornata del sabato e della domenica hanno potuto godere appieno tutto quello che la manifestazione offre – animali, buon cibo, storia – in un contesto di città viva, attrattiva e caratterizzata dalla consueta capacità di fare sistema che si traduce in un calendario di iniziative lunghissimo che copre l’intero weekend”.