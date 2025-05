Santarcangelo, la Banca del Tempo festeggia i primi 30 anni

“Come si fa ad aprire un conto corrente in questa insolita banca? Semplicissimo. Basta andare allo sportello della Banca del Tempo e compilare un modulo, con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Dichiarare quante e quali ore della giornata, della settimana o del mese si vogliono mettere a disposizione e per quali attività. Non ci sono vincoli per il deposito e il prelievo di tempo, si possono scambiare una, due, dieci ore a settimana o al mese, l’importante è che periodicamente il tempo venga pareggiato. Le richieste di scambio vengono regolate dalla segreteria della Banca del Tempo e a ogni correntista viene consegnato un libretto degli assegni dove registrare i movimenti del tempo”.

Con questo spirito, parte centrale della brochure dell’associazione, nel lontano 1995 nacque proprio a Santarcangelo la prima esperienza italiana di Banca del Tempo. Con un pensiero più che pionieristico e oggi più attuale che mai in un mondo dominato dalla frenesia e dalla continua rincorsa di attività.

Sabato 10 maggio la Banca del Tempo celebrerà questo importantissimo traguardo con una Festa del Trentennale lunga un’intera giornata che prenderà avvio alle 9 al Supercinema con la XVIII Assemblea Annuale delle Banca del Tempo Nazionale. Alla Sala Wenders si riuniranno rappresentanti di esperienze analoghe sorte ai vari angoli dello Stivale e il programma vede una ricca scaletta di interventi: dal saluto di benvenuto della presidente Anita Tognacci a quelli istituzionali del sindaco Filippo Sacchetti e dell’assessora alle Pari Opportunità Angela Garattoni e della consigliera regionale già sindaca di Santarcangelo Alice Parma. I lavori proseguiranno poi con i lavori assembleari presieduti dalla responsabile nazionale Flora Cappa, con l’intervento dello psicologo Andrea Novelli sul valore del tempo come risposta alla complessità della vita odierna e con gli interventi dalla platea. Quindi, alle 13, pausa pranzo offerta dalla locale Banca del Tempo al Centro Sociale Franchini e alle 16 visita guidata della città a cura della Pro loco. “Trent’anni e non sentirli”, come recita la locandina del prestigioso appuntamento.