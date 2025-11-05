Santarcangelo. “L’azdora dei social” alla Fiera dei Becchi

Le mancano solo le labbra glossy e un paio di Air Force ai piedi: Frida Vasini, conosciuta da tutti come “l’azdora dei social”, è pronta a conquistare anche la gen Z. Dal 7 all’11 novembre sarà una delle protagoniste della Fiera dei Becchi, vocalist in grembiule per lo stand del Boomerang. Una vera svolta pop: da cuoca a personaggio trasversale, amata tanto dai boomer di Facebook quanto dai giovanissimi.

Direttamente da Piazza Gaganelli a Santarcangelo, animerà le mattine e i pomeriggi della fiera, intrattenendo centinaia di ragazzi e clienti del Boomerang, locale molto frequentato proprio dal pubblico più giovane. Cosa aspettarsi? “Sono una cantastorie romagnola, ma oggi potete considerarmi una cuoca vocalist”, sorride. In programma battute, spettacoli e lezioni di cucina live: dall’iconica piadina, vero marchio di fabbrica del brand “A Casa dell’Azdora”, alla novità dei passatelli fritti. E lei non ha dubbi: “Dovete assaggiarli, diventeranno lo snack della fiera, sono buonissimi. Vi insegnerò a prepararli e a gustarli con un ottimo gin tonic”.

Insomma, la trasformazione dell’azdora è servita. Il suo motto? Imparare dal passato per guardare avanti. “Le tradizioni romagnole e contadine sono un patrimonio universale. La mia missione è tramandarle, anche attraverso un racconto leggero e pop che piaccia ai giovani. Io, dal canto mio, mi trovo completamente a mio agio qui: spesso sto meglio con chi ha l’età dei miei figli. Per cui – conclude Frida – vi aspetto alla Fiera dei Becchi per mangiare, bere e fare un po’ di sano casino”.