Santarcangelo, l’appello: “Riparate la rotonda: la lamiera può essere letale”

Danneggiata la lamiera che circonda la rotonda di San Martino dei Mulini.

Lo segnalano dei residenti invitando chi di dovere a provvedere con celerità al ripristino della struttura decorativa, «perché - spiegano - in caso di malaugurato incidente, soprattutto se fosse coinvolta una persona in scooter o in moto, la parte fuoriuscita potrebbe rivelarsi letale».

Intanto è dal 14 agosto scorso, secondo alcuni abitanti di via Patrignani, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, che i rami crollati nell’area verde sono rimasti accatastati «tra l’erba alta, una panca rotta e l’illuminazione inesistente».