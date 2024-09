Santarcangelo, l’Acerboli Volley e il talento del baseball Federico Magalotti ricevuti in Comune

Dopo i campioni di vela Federico Poli e Vittoria Cartelli, questa mattina il sindaco Filippo Sacchetti ha accolto in municipio altre giovani eccellenze dello sport santarcangiolese.

Insieme alla società e agli allenatori sindaco Sacchetti e assessora alla Sport Angela Garattoni hanno incontrato la squadra dell’Acerboli Volley Santarcangelo che all’inizio dell’estate ha raggiunto il traguardo della promozione: vincendo la finale di Prima Divisione femminile approda nel campionato regionale di serie D. Si è trattato di un risultato importante, a coronamento di una stagione piena di ottimi risultati e che segna anche l’unione delle due storiche associazioni sportive santarcangiolesi dedicate alla pallavolo.

Il sindaco Sacchetti e assessora Garattoni hanno poi accolto il giovane campione di baseball, Federico Magalotti, di ritorno dai mondiali Under 15 in Colombia. Nonostante la giovane età, Federico (talento dei Falcons) conta già tre importanti convocazioni nella nazionale italiana di baseball, tra cui la vittoria degli europei in Belgio nel 2021.