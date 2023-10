Santarcangelo invasa dai topi: “Colpa del caldo”

Via Belli invasa dai ratti. Il caldo anomalo, la presenza di cibo abbandonato fuori dai cassonetti e i croccantini per gatti lasciati all’aperto avrebbero contribuito a creare un ambiente favorevole alla proliferazione di roditori. Una strada clementina è infestata da topi resistenti al veleno tant’è che, lanciato l’allarme sui social e al Comune, i residenti si rifiutano di pagare i costi per la derattizzazione visto che non si reputano responsabili del fenomeno. Il risultato, oltre a scorribande che seminano il panico, sono escrementi di topi trovati ovunque. Il grido d’allarme arriva da via Gioacchino Belli, nei pressi della piscina, dove i residenti segnalano topi all’arrembaggio che girano indisturbati ringraziando per i rifiuti conferiti male. La denuncia di una residente mette nero su bianco il malumore di un’intera comunità, al grido «Qualcuno intervenga, la situazione è grave». Un appello affidato anche a Facebook dove si racconta: «In via Belli siamo invasi dai topi, mio marito ne ha presi 20, il mio vicino 16 e non sappiamo più cosa fare». A nulla è valsa la presenza di gatti né di trappole che i topi hanno imparato a evitare finendo per dirigersi verso i cortili privati.

Tra i commenti c’è chi denuncia una situazione analoga sulla strada che conduce a San Michele, prima della rotonda del bar, mentre fioccano lamentele per i bidoni collocati nei pressi della scuola primaria di Santarcangelo «dove i topi – ironizza un utente – hanno messo su famiglia con vitto e alloggio gratis». Stesso scenario sulla rotatoria della via Emilia dove ad attraversare la strada sono pantegane «grosse come cani».

La risposta

Dal Comune rimarcano che «la prima e unica segnalazione per la presenza di topi in tale zona è arrivata martedì scorso: i tecnici comunali hanno già richiesto un intervento di derattizzazione straordinaria. Le campagne di derattizzazione prevedono trattamenti pianificati sul territorio, a cui poi si aggiungono interventi extra in casi come questo. Bisogna aggiungere che, purtroppo, le temperature piuttosto alte rispetto alla media stagionale favoriscono il proliferare di insetti e topi».