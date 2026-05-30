Santarcangelo, incidente: scontro tra auto e scooter, due ragazze gravi in ospedale - Gallery

Incidente stradale questa mattina sulla via Emilia tra Santarcangelo e Rimini. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale di Rimini, si sono scontrate una Fiat Panda guidata da due ragazze e uno scooter Vespa con a bordo altre due giovani. I due veicoli marciavano entrambi in direzione nord e dopo l’impatto la Panda ha terminato la sua corsa in un fosso. Illese le due occupanti nell’auto, mentre sono state più gravi le conseguenze per le due ragazze sulla Vespa. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, una giovane è stata portata in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’altra ragazza ha raggiunto il Bufalini in ambulanza.