Incidente stradale e traffico in tilt questa mattina sulla via Emilia a Santarcangelo ( nel tratto compreso tra via Bornaccino e la Strada di Gronda) per uno scontro frontale tra un camion frigo dedito al trasporto di ortofrutta e una bisarca scarica. Il camion frigo, condotto da un 73enne colto da malore, ha invaso la corsia direzione Rimini e l’altro autista non ha potuto evitare il frontale. Per consentire i soccorsi, la strada è rimasta chiusa fino alle 11. Il camionista colto da malore è stato trasportato in ospedale a Cesena in condizioni di media gravità, illeso il conducente dell’altro mezzo pesante.