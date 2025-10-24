Santarcangelo, il sindaco Sacchetti: “Si indaghi a fondo per capire se la tragedia del Gran Sasso poteva essere evitata”

Verità per Cristian e Luca. La invoca in una nota il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti: “La restituzione dei dispositivi alle famiglie di Cristian Gualdi e Luca Perazzini nell’ambito dell’attività d’indagine è un nuovo passaggio, doloroso ma necessario, nell’accertamento della verità su quanto accaduto ai due nostri concittadini che hanno perso la vita sul Gran Sasso lo scorso dicembre. Da parte nostra, come Amministrazione comunale, rinnoviamo la vicinanza e la solidarietà alle famiglie di Cristian e Luca, certi di esprimere il sentimento dell’intera città di Santarcangelo, stretta attorno a parenti e amici dei due alpinisti fin dal giorno della loro scomparsa. Il nostro sostegno alle famiglie di Cristian e Luca è massimo anche per quel che riguarda l’attività d’indagine in corso e la necessità di approfondire ogni responsabilità, senza tralasciare alcun particolare per accertare se la tragedia poteva essere in qualche modo evitata”.