Santarcangelo, il sindaco Sacchetti: “Il 2026 sarà l’anno della cittadella dello sport”

“Il 2026 per la nostra città sarà l’anno della Cittadella dello Sport”. Così il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. “Il prossimo anno, dopo il completamento dell’area lanci e del campo 3 del Mazzola, vedrà infatti anche la fine dei lavori all’antistadio e al primo stralcio della nuova palestra, al quale se ne aggiungerà uno successivo già in progettazione per il completamento delle opere, con uno stanziamento di quasi 4 milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale”.
“A queste opere così importanti – conclude Sacchetti – che impegnano l’ente in uno sforzo complessivo di quasi 10 milioni di euro nell’arco di pochi anno, si aggiungono alcuni interventi puntuali che prenderanno il via nelle prossime settimane: una volta concluse queste due tipologie di interventi, Santarcangelo sarà completamente all’avanguardia in termini di strutture, attrezzature e spazi dedicati all’attività sportiva, che saranno adeguati, accessibili e a basso impatto ambientale”.