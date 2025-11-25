Santarcangelo, il sindaco incontra al bar i cittadini

SANTARCANGELO. “Un caffè con il sindaco” torna venerdì 28 novembre a Montalbano: alle ore 18 al bar Amati di via Sogliano è in programma un momento di confronto con la cittadinanza sulle principali novità riguardanti la frazione, la città di Santarcangelo e alcune notizie d’interesse generale. Come accaduto in occasione dei primi sette incontri – due in centro compreso un appuntamento speciale dedicato alla violenza di genere, uno a Canonica, uno a San Michele, Sant’Ermete, San Vito e San Martino dei Mulini – per circa un’ora sarà possibile confrontarsi con il sindaco anche sulle notizie dalla città e dal mondo davanti a un caffè.

“Un caffè con il sindaco” proseguirà con appuntamenti a rotazione, una volta al mese, nei bar del centro e delle frazioni, offrendo l’occasione per un momento di dialogo con i cittadini sui temi più attuali per Santarcangelo e non solo.