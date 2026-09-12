Santarcangelo, il restauro del monumento ai Caduti in piazza Ganganelli

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre prenderanno il via i lavori di restauro e risanamento conservativo del monumento ai Caduti di piazza Ganganelli, a Santarcangelo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo da circa 50mila euro, che ha già ottenuto il via libera dalla Soprintendenza. L’intervento punta a rimediare ai danni causati dal degrado e dagli agenti atmosferici attraverso la sistemazione del basamento e della gradinata, con la stuccatura delle parti danneggiate e l’applicazione di un trattamento idrorepellente. Contemporaneamente, le restauratrici metteranno in sicurezza le sculture in bronzo, effettuando una pulizia approfondita e stendendo una protezione finale. Il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca Michela Mussoni hanno sottolineato come questo restauro segua quello di Sant’Ermete, inserendosi in un piano più ampio di valorizzazione dei simboli cittadini che vedrà anche la manutenzione straordinaria degli orologi del Campanone nei primi mesi del prossimo anno.