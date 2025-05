Santarcangelo, il parroco in pensione: “Festeggio i 60 anni di sacerdozio versando 30mila euro per il restauro della Collegiata”

Restauro della Collegiata, dopo tre anni dall’inizio dei lavori il parroco in pensione lancia la raccolta fondi e contribuisce con 30mila euro di tasca propria . Un gesto, il suo, inteso, «come ringraziamento per i suoi 60 anni di sacerdozio». Un anniversario che l’84enne don Giancarlo Del Bianco festeggerà con la sua comunità il prossimo 2 giugno, presso la Collegiata di Santarcangelo . Dopo più di mezzo secolo i suoi pensieri restano concentrati sulla parrocchia. Per la sua riqualificazione servono circa 2 milioni di euro, di cui la metà sarà finanziata dalla Cei.

«Cari amici - scrive il sacerdote in una lettera - finalmente le campane sono tornate a suonare! Grazie al contributo di tanti, come Diocesi e Belle Arti e in particolare con il supporto di molti parrocchiani, ci siamo riusciti. Grazie davvero - prosegue - perché nonostante le numerose difficoltà, dovute alla complessità dei lavori, il primo stralcio (il consolidamento del campanile e del transetto sinistro) è stato completato».

L’intervento però non è concluso e servirà «il rafforzamento del tiburio e il rifacimento del tetto per contrastare le infiltrazioni dovute alla pioggia». Ecco perché coglie l’occasione di una data a lui molto cara non solo per ringraziare il Signore del dono che gli ha fatto mettendolo al servizio della sua “Chiesa” ma anche per lanciare l’idea, dopo le altre iniziative mese in campo dai fedeli, all’insegna della solidarietà, di una sottoscrizione volta a consolidare e rendere sicura tutta la struttura «di questa meravigliosa chiesa che fa onore al nostro paese». L’edificio sacro è tra l’altro una delle sole tre Collegiate presenti in diocesi.

A dare l’esempio è lui con una sottoscrizione che ammonta a 30mila euro e chiede «a tutti i santarcangiolesi, alle famiglie, ai negozi, alle banche, alle aziende ed alle associazioni di contribuire, ognuno secondo le proprie possibilità». Da qui l’invito a consegnare questa lettera a vicini di casa, parenti, amici e conoscenti. Chi vuole contribuire può rivolgersi direttamente ai sacerdoti, chiamare in segreteria al numero 0541626109 oppure fare un bonifico a Banca Malatestiana.