Santarcangelo, il parco di San Bartolo intitolato a Teresa Mattei

Una grande festa ha coinvolto i quasi cento bambini e bambine della scuola di San Bartolo, che questa mattina (giovedì 9 aprile) hanno partecipato all’inaugurazione del parco di via Marino della Pasqua a conclusione dei lavori di riqualificazione e all’intitolazione a Teresa Mattei. Le esigenze di inclusività e socializzazione espresse dai bambini e dalle bambine hanno infatti dato impulso al rinnovamento del parco per un investimento complessivo di circa 20 mila euro.

Oltre alla manutenzione dei giochi presenti nell’area verde – tra cui la sostituzione del sedile dell’altalena con un sedile inclusivo – sono state installate due nuove strutture ludiche come un’altalena amaca, un gioco di rotazione e di equilibrio e due porte da mini calcio. Il progetto ha riguardato anche la riqualificazione dell’arredo urbano con l’installazione di una nuova fontanella, dotata anche di abbeveratoio per cani, nuove doghe alle panchine e ai tavoli, pavimentazione antitrauma, portabiciclette e cestini. A conclusione dell’intervento, nel parcheggio antistante al parco è stato istituito un nuovo posto auto per persone con disabilità, servito da un’apposita rampa di accesso al parco. Gli interventi di riqualificazione si sono poi estesi dal parco a tutta via Marino della Pasqua con la sistemazione delle doghe delle panchine e dei tavoli presenti nelle altre aree verdi, e il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale.