Santarcangelo, il bilancio: nessun aumento dei tributi

Il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale a fine dicembre, mantiene inalterati tributi locali e costo dei servizi a fronte di rilevanti investimenti nel Piano triennale dei lavori pubblici e nelle aree del sociale, della scuola, della cultura e dello sport.

L’assessore al Bilancio e ai Tributi, Gianni Giambi, sottolinea in particolare come l’Amministrazione comunale continui a “perseguire gli obiettivi di mandato senza aumentare la tassazione locale e il costo dei servizi a domanda individuale: un risultato possibile con l’impegno di tutti gli uffici comunali, e in particolare della Ragioneria, anche perché nel frattempo continuano a ridursi le risorse trasferite dallo Stato agli enti e il costo di beni e servizi non accenna a diminuire”.

“Elemento altrettanto importante, quello di Santarcangelo è un bilancio equilibrato e sano, come attestato anche dalla relazione annuale dei Revisori dei conti. Un bilancio che nasce dalla visione delle Linee di mandato e dai principi della Città dei 15 minuti, della Cittaslow e della Città della Cultura, che mette al primo posto la comunità e la cura delle relazioni che hanno contribuito allo sviluppo della città, con l’obiettivo di una Santarcangelo sempre più vivibile, equa e inclusiva: con queste finalità, abbiamo finanziato investimenti nello sport e nella cultura, per scuola, sociale e servizi alla persona”.

“Per mantenere il livello attuale – prosegue l’assessore Giambi – occorrono investimenti continui, intercettando risorse sovraordinate come quelle del Pnrr, che vanno poi ‘messe a terra’ da una struttura pronta e preparata. Diversi lavori saranno presto completati, altri partiranno nel 2025, mentre cresce la spesa per la manutenzione di un patrimonio costantemente ampliato e riqualificato: va in questa direzione anche l’incremento del servizio di global service per la manutenzione delle strutture comunali. Il compito di un’Amministrazione comunale è lasciare un patrimonio maggiore e migliore di quello che ha trovato quando si è insediata”.

“A fine 2023 a Santarcangelo si contavano 2.600 imprese attive e 9.323 addetti, contro gli 8.285 del 2019: una crescita del 12% nonostante la pandemia. Sul territorio comunale risiedono circa 10mila lavoratori dipendenti, che alla luce di questi numeri potrebbero – in linea teorica – trovare tutti un impiego in città. Per mantenere questi livelli occupazionali, l’Amministrazione comunale deve continuare ad accompagnare gli investimenti delle aziende, che svolgono il primo livello di protezione sociale, con particolare attenzione alla tutela del commercio di prossimità che anima il nostro centro commerciale naturale”.

“Inclusione ed equità sono valori altrettanto importanti per un bilancio che mette al centro le persone, in particolare le più fragili – continua l’assessore Giambi – sviluppando progettualità aggregative per le comunità del centro e delle frazioni. A fine novembre Santarcangelo contava 22.266 residenti (di cui 10.500 nel capoluogo) e 9.301 famiglie: la fascia di età più rappresentata è quella compresa tra 51 e 60 anni con 3.751 residenti, a fronte dei 2.217 fino a 12 anni d’età”.

“Un dato di cui tener conto per i bilanci dei prossimi anni: per fronte all’invecchiamento della popolazione, tra l’altro, occorrerà essere attraenti per i lavoratori necessari alle aziende presenti sul territorio. Vanno anche in questa direzione le misure di sostegno alle famiglie, come l’aumento dei posti al nido d’infanzia per l’anno 2025/26, pensate anche per far fronte alla continua crescita del costo della vita pur considerando che a Santarcangelo il reddito pro capite (21.904 euro) è in aumento e più alto della media provinciale”.

“La tradizione culturale di Santarcangelo è il simbolo del valore immateriale di cui come comunità siamo custodi: un patrimonio artistico, storico e culturale che va tutelato e sviluppato monitorando e promuovendo tutti gli ambiti culturali presenti in città. Continueremo a lavorare in questa direzione – conclude l’assessore Giambi – relazionandoci con la rete del terzo settore e dell’associazionismo, che quotidianamente arricchisce la città e il suo patrimonio culturale, enogastronomico e fieristico”.