Santarcangelo, i lavori sulla ciclabile lungo la via Emilia

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la riqualificazione di un tratto della pista ciclabile lungo la via Emilia. Nell’ambito di un accordo urbanistico, l’intervento è in carico al privato Iniziative Romagna che, una volta concluse le opere, cederà gratuitamente l’area adiacente alla via Emilia, compresa tra la rotatoria di via Tosi/Strada di Gronda e l’incrocio con via Bornaccino.

Nella giornata di ieri (venerdì 26 luglio), l’assessora alla Pianificazione urbanistica, Angela Garattoni, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere che ha preso avvio mercoledì 24 luglio, preceduto da una pulizia del fosso stradale che costeggia il tratto di via Emilia interessato dai lavori. Dopo le operazioni di pulizia del fosso, l’impresa esecutrice sta procedendo alla sistemazione della fondazione e dei cordoli del percorso.

Circa 150mila euro il valore delle dotazioni pubbliche – tra costo del terreno e delle opere per la riqualificazione della ciclabile – che entreranno nella proprietà dell’ente e della collettività, a cui si potranno aggiungere ulteriori interventi di messa in sicurezza per circa 100mila euro, tra cui la riorganizzazione dell’incrocio tra le vie Emilia e dell’Acero.

“Il tratto in corso di riqualificazione riveste un’importanza strategica – dichiara l’assessora Garattoni – poiché diventa uno dei nodi principali della rete di mobilità sostenibile della città e punto di collegamento di tre distinte linee di ciclabili: quella più recente, che collega la frazione di Santa Giustina e l’area artigianale con il capoluogo, quella che costeggia via Tosi fino alla Stazione e al polo scolastico e l’ultima, che sarà realizzata entro l’anno, che completa la pista ciclopedonale lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. Proprio nel punto di collegamento con quest’ultimo tratto di prossima realizzazione è previsto anche un attraversamento ciclopedonale illuminato lungo la via Emilia”.

“Un quarto collegamento arriverà entro l’anno – prosegue l’assessora Garattoni – con la realizzazione, grazie anche a un altro accordo urbanistico, del tratto di percorso ciclopedonale lungo la via Emilia compreso tra le vie Piadina e Bornaccino: una volta concluso, la pista ciclabile arriverà senza interruzioni fino al via Montevecchi, costeggiando l’intero tratto abitato della via Emilia”.

“Il consolidamento delle reti di mobilità sostenibile interne – conclude l’assessora Garattoni – consentirà spostamenti ancora più semplici e sicuri: potersi muovere a piedi e in bicicletta e diventerà un elemento fondamentale per diffondere sempre più un sistema di abitudini quotidiane in grado di ridurre l’inquinamento e contrastare i cambiamenti climatici”.