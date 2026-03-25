Santarcangelo, i corsi di Team Building alla Sangiovesa: “Siamo un luogo di cultura”

La Sangiovesa di Santarcangelo non è solo l’osteria più famosa di Romagna, ma è anche un luogo di cultura, uno spazio articolato dove convivono memoria e futuro. Oggetti agricoli, testimonianze di cultura materiale, storia, arte. Oggi tutto questo diventa l’opportunità per esperienze diverse, tutte accomunate dalla possibilità di sfruttare questo “museo” e renderlo vivo, partecipato e vissuto.

La prima opportunità è quella di una visita guidata realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo che si conclude con un aperitivo, disponibile tutti i venerdì dalle 18 alle 19.30, con prenotazione obbligatoria alla mail info@prolocosantarcangelo.it

Un modo per sfumare i confini tra la cultura più istituzionale, si pensi alla incredibile collezione di quadri di Cagnacci, e la convivialità della tavola romagnola. “L’identità? Non è solo nella cucina e La Sangiovesa è un luogo di cultura, non semplicemente una osteria. La nostra è una testimonianza che parla di territorio attingendo a tutte le esperienze della comunità romagnola”. Le parole di Cristina Maggioli sono illuminanti sulla filosofia che sta dietro a questi nuovi progetti.

Un’altra iniziativa riguarda i corsi di cucina che vedono i prodotti tradizionali protagonisti. “Cucinare aggrega e lega, ed è bello condividere una sapienza che oggi è spesso trascurata per via di ritmi di vita sempre alti”, spiega Massimiliano Mussoni, da 30 anni cuoco de La Sangiovesa, che così introduce il tema dei corsi, ma anche dei “Team Building”, le situazioni che servono a coinvolgere le persone in un gioco di squadra che è strategico in ogni azienda. Una proposta originale che sta riscuotendo un grande successo e che si può chiudere con una cena da fare insieme in uno dei luoghi più belli e accoglienti della Romagna. Un modo nuovo di vivere un luogo che sta diventando un riferimento anche al di là della semplice attività di Osteria. Per crescere abbiamo bisogno di radici vive e di uno sguardo che colga la bellezza come opportunità.