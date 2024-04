Santarcangelo, i 50 anni della biblioteca Baldini: il programma di “InVerso”

Dal 20 al 22 aprile presso la biblioteca Baldini torna InVerso: la rassegna letteraria curata da Massimo Roccaforte per il Comune di Santarcangelo, infatti, da tre anni viene organizzata in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione della Casa della Cultura, avvenuta nell’aprile del 2014.

Oltre ai dieci anni dal trasferimento dalla ex manifattura tabacchi alla nuova struttura realizzata nella vecchia sede dell’ospedale Franchini, la biblioteca comunale festeggia nel 2024 anche i 50 anni dalla sua prima apertura in una sede indipendente, avvenuta nel 1974: negli anni precedenti, infatti, la biblioteca era ospitata in una piccola sala del Comune.

Un anniversario storico, quest’ultimo, che caratterizzerà con altri eventi il corso del 2024. Ma la rassegna, che da dieci anni propone un articolato programma di autori e scrittori a cavallo tra editoria indipendente e non, porta con sé un’altra dedica importante per Santarcangelo: il centenario dalla nascita di Raffaello Baldini. Al poeta, nato il 24 novembre 1924, era stata già dedicata la prima edizione di InVerso, all’interno del Cantiere poetico nel 2015 in occasione dei vent’anni dalla scomparsa.

Nel segno di Lello la rassegna InVerso si aprirà e si concluderà: il primo appuntamento di sabato 20 aprile alle 16, infatti, sarà in compagnia di Simone Casetta per la presentazione di “Compatto”, il cofanetto che racchiude 47 poesie lette direttamente dalla voce di Baldini. Uno straordinario lavoro di registrazione realizzato negli anni di residenza di Lello a Milano, edito nel 2019 in collaborazione con il Comune di Santarcangelo. Casetta dialogherà con Rita Giannini, accompagnato dalle letture di Pier Paolo Paolizzi.

A chiudere la tre giorni letteraria sarà Paolo Nori. Lo scrittore emiliano è molto legato all’opera del poeta santarcangiolese, cui donerà una sua personalissima dedica lunedì 22 aprile al Lavatoio (ore 21), dopo quella già realizzata anni fa per il Cantiere poetico. La serata, intitolata “Baldini 100” si comporrà come un dialogo tra l’autore emiliano e i versi di Lello (per partecipare è consigliata la prenotazione).

Il programma

Ma il programma prevede altri tre appuntamenti speciali. Sabato 20 aprile si concluderà con l’immancabile appuntamento dedicato alla musica e in particolare all’hip-hop, un movimento musicale entrato nella programmazione del Comune di Santarcangelo grazie al progetto SanTrap. Alle 17.30 Valerio Millefoglie presenterà il suo spettacolo/dibattito a partire dal libro “Tutti vivi”, edito da Mondadori, in cui racconta come il lutto di quattro genitori orfani dei loro figli si sia trasformato in una ripartenza nel segno della musica rap. Parteciperanno all’incontro anche i rapper Stefano Word Serio e Irol MC.

Domenica 21 aprile si aprirà invece nel segno di un ritorno: a distanza di due anni dalla sua partecipazione alla prima edizione di InVerso in biblioteca, Gaia Giovagnoli torna con il suo ultimo libro “Chiedi se vive o se muore”, in dialogo con Lia Celi a partire dalle ore 16. Sempre domenica 21, alle ore 17,30 sarà Ermanno Cavazzoni a chiudere la giornata con il suo “Manualetto per la prossima vita”, in dialogo in questo caso con Massimo Roccaforte.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nella sala Baldini della biblioteca, ad eccezione di “Baldini 100” che si svolgerà al teatro Lavatoio: è sempre consigliata la prenotazione al numero 0541/356.299 o via mail scrivendo a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.