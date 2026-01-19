Santarcangelo. I 100 anni di Libera Moroncelli

“Il segreto per arrivare ai 100 anni? Lavorare, cantare e ballare. Ero una ballerina, con mio marito andavamo ai veglioni, nei locali. Cosa dovevo fare di più? Mi sono sempre data da fare: in fabbrica, da parrucchiera e da aiutante, in casa, facevo da mangiare per tutti”. È ancora piena di energie Libera Moroncelli mentre riceve l’abbraccio di figli, nipoti e pro nipoti per l’ingresso fra i centenari santarcangiolesi.

Alla festa per il centesimo anno di età, che si è tenuta nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, c’erano i tre figli Alfiero, Maria Grazia e Franco Spadazzi, i cinque nipoti e i cinque pronipoti: i parenti hanno rivelato che ancora oggi a volte Libera cucina per l’intera famiglia.

Dopo una fetta di torta preparata dalla figlia e un brindisi, battute e abbracci con il sindaco Filippo Sacchetti: “È un ragazzino, non ha neanche la metà dei miei anni. Santarcangelo è bella anche se non vado da un po’ in centro. Continuiamo a mantenerla così bella”.