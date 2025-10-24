Santarcangelo, gli alpinisti morti sul Gran Sasso: “Se c’è un responsabile deve pagare”

Dissequestrati i telefoni e gli effetti personali di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, gli alpinistI di 48 e 42 anni, entrambi di Santarcangelo di Romagna, deceduti lo scorso dicembre precipitando in un canalone sul Gran Sasso.

Nel cellulare riconsegnato ai genitori di Gualdi è immortalato anche l’ultimo video girato dai due alpinisti un paio di ore prima che la tormenta li sorprendesse facendoli scivolare nel “vallone dell’Inferno”. In quei fotogrammi, sul Gran Sasso splendeva ancora il sole e i due commentavano con ilarità scherzando sulla loro impresa, quella che ancora non sapevano che sarebbe stata l’ultima.

