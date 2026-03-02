Santarcangelo, giro di vite nei controlli sul mondo giovanile, in arrivo un metal detector per la Polizia locale

A Santarcangelo diciassette ragazzini controllati e due sanzionati per l’utilizzo irregolare dei monopattini: questo l’esito della prima tranche di controlli mirati nelle aree maggiormente frequentati dai giovani avviati dalla Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia con l’obiettivo di tutelare la sicurezza urbana e prevenire comportamenti illeciti.

I primi servizi di pattugliamento – che si sono svolti con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini specializzata nei controlli sulle sostanze stupefacenti – fra mercoledì notte e sabato pomeriggio hanno riguardato le aree più sensibili ai fenomeni segnalati, soprattutto ai margini del borgo: via Ruggeri, via Faini, via Carracci, parco del Campo della Fiera e Francolini, piazza Ganganelli, area Stazione FS, parcheggio Cappuccini, via Marini, via Bixio, via Silvio Sancisi e il centro commerciale “La Fornace”.

Complessivamente sono stati controllati 17 giovani (tra questi 15 minorenni), senza che siano emersi comportamenti penalmente rilevanti. In due occasioni sono state però contestate violazioni collegate all’uso dei monopattini. Le attività della Polizia Locale proseguiranno, oltre che con l’intensificazione di servizi mirati, anche migliorando la collaborazione con i servizi sociali di vallata, così da coinvolgere le famiglie dei giovani che hanno evidenziato maggiore disagio e si sono resi protagonisti di comportamenti antisociali.

La Polizia Locale si doterà inoltre a breve di un metal detector per contrastare e prevenire la circolazione con coltelli e strumenti atti ad offendere, condotte per le quali l’ultimo pacchetto sicurezza ha inasprito le pene prevedendo anche sanzioni amministrative a carico dei genitori.

“A questa attività sul campo da parte dei nostri agenti si somma l’altrettanto importante forma di prevenzione della comunità. Questi ragazzi sono infatti i nostri figli, i giovani delle nostre famiglie e solo con il contributo e il coinvolgimento di tutti si riuscirà veramente a contrastare ed evitare il ripetersi di comportamenti e azioni come quelle che ci hanno riguardato negli ultimi tempi” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.