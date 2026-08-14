Santarcangelo, furto al ristorante ma il ladro non porta via l’Anello del Passatore

SANTARCANGELO. Furto nella notte al ristorante Il Brigante, nel centro storico di Santarcangelo di Romagna. Intorno alle 2.30 un uomo a volto scoperto, immortalato dalle telecamere, avrebbe forzato la porta di una delle salette, riuscendo a entrare nel locale chiuso e completamente al buio. Una volta all’interno, il ladro si è diretto dietro la cassa, impossessandosi del fondo cassa e di una parte dell’incasso lasciata in contanti. Ha portato via anche due iPad: uno utilizzato per la gestione delle ordinazioni e dei pagamenti, l’altro destinato alla musica del ristorante. Il ladro si è impossessato anche del contenitore delle mance, nel quale era stata raccolta una somma importante destinata ai camerieri.

Ma il ladro ha tentato di mettere le mani anche sul pezzo più prezioso e simbolico del locale: l’anello del Passatore, custodito all’interno di una teca inserita in una nicchia del muro. L’uomo avrebbe cercato di forzarne la protezione senza però riuscire a raggiungere il cimelio.

Secondo la memoria tramandata dalla famiglia proprietaria dell’edificio, proprio in quelle stanze trovò rifugio nell’Ottocento Stefano Pelloni, mentre fuggiva dai gendarmi. Il brigante avrebbe chiesto a Francesca Ricci di nascondere lui e la refurtiva, ricevendo però un coraggioso rifiuto. Nella fuga precipitosa perse alcuni gioielli, tra cui un paio di orecchini: da uno di essi sarebbe stato successivamente ricavato l’anello oggi esposto nel ristorante, divenuto simbolo della storia del luogo.