Santarcangelo, furti in scuole e negozi, due minorenni denunciati

SANTARCANGELO. I Carabinieri della Compagnia di Rimini, a conclusione di un’articolata attività investigativa avviata a seguito di una serie di furti verificatisi nel territorio di Santarcangelo di Romagna nel mese di novembre 2025, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria Minorile due giovani, gravemente indiziati, a vario titolo, per i reati di furto aggravato, tentato furto e ricettazione. L’indagine ha consentito di ricostruire la dinamica di una notte nel corso della quale i presunti autori si erano introdotti, agendo con il volto parzialmente travisato, in più esercizi pubblici e locali, fra cui un istituto scolastico cittadino, esercizi commerciali, attività di ristorazione e un circolo sportivo.

Le effrazioni e le intrusioni notturne avevano provocato ingenti danni materiali, suscitando un forte allarme sociale sia nell’ambiente scolastico, sia tra gli esercenti e le famiglie della comunità locale. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto minorenne, individuato quale presunto autore materiale degli episodi predatori, nonché di deferire un secondo giovane, anch’egli minorenne all’epoca dei fatti, per l’ipotesi di reato di ricettazione. Sono in corso accertamenti volti all’individuazione di ulteriori presunti complici.

Determinante ai fini investigativi è stato il recupero di un telefono cellulare - sottratto all’interno dell’istituto d’istruzione e successivamente restituito alla dirigenza scolastica dai Carabinieri - che ha fornito un riscontro decisivo per l’individuazione degli indagati.