Santarcangelo, Fiera di San Michele 2026: il programma di sabato 26 e domenica 27 settembre

Fervono i preparativi per la Fiera di San Michele 2026 e si scaldano i fornelli degli chef di Chef to Chef che per il secondo anno porteranno nella “Piazza dei Cipolloni” proposte gastronomiche di alto livello, con i migliori prodotti DOP, IGP del territorio: la protagonista, sarà ovviamente la cipolla dell’acqua, presidio Slow Food, che sarà reinterpretata dagli chef Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa), Omar Casali (Maré), Giuseppe Gasperoni (Casa Gasperoni), Claudio di Bernardo (Grand Hotel Rimini), Claudio Cesena (Sn Fiorenzo), Silver Succi (Quartopiano).

La cipolla dell’acqua e i prodotti del territorio saranno anche al centro di alcuni speciali incontri in programma alle ore 11 di sabato 26 e domenica 27 settembre che saranno condotti da dal giornalista enogastronomico Giorgio Melandri, mentre alle ore 17 di sabato è in programma un momento di approfondimento e uno show cooking a base di cipolla dell’acqua e i prodotti a marchio Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Con l’iniziativa “La cipolla nel piatto”, da venerdì 25 a domenica 4 ottobre, i ristoranti e le osterie di Santarcangelo proporranno invece menù e piatti che avranno per protagonista la “bionda” di Santarcangelo.

La cipolla dell’acqua sarà infine disponibile anche nelle bancarelle dei produttori agricoli che saranno presenti nell’area della Fiera dalle 8.30 alle 22 insieme alle altre iniziative commerciali come gli artigiani, la campionaria, i punti ristoro, la piazza verde.

Nel corso del fine settimana non mancheranno le iniziative legate agli animali e alla scoperta del patrimonio naturalistico del territorio, in una versione riattualizzata e in linea con le attuali sensibilità ambientali e cultural. Da questa nuova impostazione derivano le istallazioni di Anton Roca ed Emiliano Battisti con il canto dei volatili che sostituiscono i precedenti eventi con gli uccelli da richiamo, gli approfondimenti con gli esperti di benessere animale e per la salvaguardia degli animali selvatici, le passeggiate naturalistiche con bambini e cani, il trekking per ripercorrere storie e leggende del territorio.