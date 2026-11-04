Santarcangelo, Fiera di San Martino: si parte venerdì 6 novembre

Tutto pronto a Santarcangelo per l’edizione 2026 della “Fiera dei Becchi” che si presenta con le numerose proposte tradizionali – dal Palio della piada alla Sagra dei cantastorie – e con le novità che permettono all’appuntamento di rinnovarsi anno dopo anno – come le serate di tombola al Villaggio dei Cornuti.

Proprio di questa spinta al rinnovamento, pur nel solco delle tradizioni goliardiche e contadine identitarie della manifestazione, ha parlato il sindaco Filippo Sacchetti nel suo intervento. “Il risultato è una manifestazione conosciuta ormai ben al di fuori dei confini locali e nazionali, un successo che nasce anche dalla consapevolezza del fatto che non conta la quantità delle proposte ma soprattutto la qualità delle persone. San Martino è ormai diventata la Fiera della Romagna intera, per questo ringrazio Blu Nautilus e tutti coloro che stanno partecipando alla realizzazione della manifestazione, non solo rispetto alle proposte organizzative, culturali e commerciali ma anche rispetto alle necessità logistiche, sanitarie e di sicurezza” ha commentato il primo cittadino.

Sabato 7, domenica 8 e mercoledì 11 novembre la manifestazione sarà dunque nella sua massima espansione, mentre lunedì 9 e martedì 10 novembre, per limitare i disagi ai residenti, saranno aperti dal pomeriggio i punti ristoro, i settori specializzati e alcuni stand nelle aree pedonali del centro.

A queste disposizioni, che sono pubblicate in una mappa interattiva sul sito del Comune, si aggiungono anche i circa 400 posti auto – sugli oltre 2.000 a servizio dei visitatori, con servizio navetta gratuito – riservati ai residenti nell’area della Fiera.

“Una manifestazione che attira ogni anno dai 150mila ai 180mila visitatori richiede infatti massima attenzione sia per quanto riguarda la sicurezza che per la riduzione dei disagi” ha proseguito il referente di Blu Nautilus Franco Foschi: “Comporterà un grande lavoro a tutela della sicurezza e della viabilità che vedrà la presenza di circa 100 persone contemporaneamente, tutte coordinate da Control Room, tra addetti alle informazioni, addetti ai varchi, ambulanze, vigilanza notturna, Polizia locale, Forze dell’ordine, volontari di Protezione civile e dell’associazione dei Carabinieri, Croce Rossa”.