Santarcangelo, Fiera di San Martino: pronti 220 chili di cappelletti all’Osteria delle Tradizioni

È ormai tutto pronto per la Fiera di San Martino, che prenderà il via domani (venerdì 8 novembre) con l’anteprima, per poi entrare nel vivo a partire da sabato 9 con l’inaugurazione ufficiale. Nel frattempo, Pro Loco e Aceto Rosso lavorano per offrire ai visitatori buon cibo e iniziative molto attese, dall’Osteria delle Tradizioni al Palio della Piada, fino alle visite guidate speciali alle grotte.

Dalle ore 16 di venerdì 8 novembre, in particolare, saranno attivi i settori specializzati della Fiera: la Casa dell’Autunno, Casa Romagna, gli stand in piazza Ganganelli e l’artigianato sotto al porticato del Municipio, i punti ristoro, cibi di strada e food truck nonché la Scala delle luverie in via Saffi. L’inaugurazione della Fiera – la prima di carattere ufficiale – si svolgerà invece sabato 9 novembre alle 11,15 sotto l’Arco Ganganelli. Dopo l’intervento della banda musicale della scuola comunale di musica “Giulio Faini”, Remo Vigorelli presenterà la Fiera e la tradizione delle corna: a seguire un breve saluto del sindaco Filippo Sacchetti e il taglio del nastro, poi il corteo dei partecipanti si sposterà verso lo Spazio eventi per un brindisi augurale con Cagnina e caldarroste.

Intanto, il gruppo Aceto Rosso – composto da una trentina di volontari – è già al lavoro sulle prelibatezze che saranno servite all’Osteria delle Tradizioni: cinque o sei “sfogline” prepareranno oltre 220 kg di cappelletti, con altre quindici che si occuperanno del ripieno e della chiusura. Il brodo sarà preparato con circa 20 kg di carni pregiate, mentre le salsicce saranno cotte alla brace: novità del menu 2024 il vitello arrosto con le cipolle stufate.

Le indicazioni per trovare l’Osteria delle Tradizioni e il menu saranno promossi in tutta l’area della Fiera, mentre di fronte al tendone in piazzale Francolini saranno presenti un’affettatrice tradizionale in funzione, un’esposizione di moto d’epoca a cura del Velocifero di Rimini e una mostra di biciclette vintage dei Vigili del Fuoco. Aceto Rosso devolverà la propria parte del ricavato in beneficenza o a opere per la comunità.

Da parte sua, oltre alla collaborazione all’Osteria delle Tradizioni, la Pro Loco organizza le visite guidate speciali “Nella Grotta dei Becchi – Folklore e ironia a San Martino”: una passeggiata nella grotta pubblica e nel centro storico di Santarcangelo alla ricerca delle origini della Fiera che si concluderà con una degustazione di cantarelle e un brindisi a base di Cagnina. Il ritrovo è fissato per sabato 9 novembre alle 15,30 all’ufficio Iat/Pro Loco di via Battisti 5: per la visita – che durerà circa durerà due ore – è consigliata la prenotazione chiamando il numero 0541/624270 o scrivendo una mail a iat@comune.santacangelo.rn.it, dal momento che i posti sono limitati (il costo è di 10 euro a persona, gratis per bambine e bambini fino 14 anni).

Molto atteso infine il Palio della Piada, che arriva alla 25^ edizione e come sempre coinvolgerà giovani e meno giovani in una simpatica competizione di piadinari rigorosamente non professionisti alle prese con farina e mattarello. Oltre a divertire pubblico e partecipanti, il Palio ha lo scopo di avvicinare i giovani all’arte della piada, per continuare a tramandare questa specialità che caratterizza la Romagna e Santarcangelo.

L’edizione 2024 – con molti premi in palio e uno scettro per il vincitore assoluto – prevede tre categorie: bambini (accompagnati dai genitori), giovani e gli “over”. L’appuntamento è per domenica 10 novembre dalle ore 14 nello Spazio eventi di piazza Ganganelli: le iscrizioni sono aperte fino a sabato 9 novembre, anche in questo caso contattando la Pro Loco (0541/624270 o iat@comune.santarcangelo.rn.it), che organizza il Palio in collaborazione con la Fiera di San Martino e Banca Malatestiana.