Santarcangelo, Fiera di San Martino, pienone e oltre 500 persone sanzionate per divieto di sosta

Quattro giorni, cinque considerata anche l’anteprima, di tutto esaurito a Santarcangelo, con un flusso di visitatori incredibile: questo il dato più importante dell’edizione 2025 della Fiera di San Martino, che si è conclusa ieri (martedì 11 novembre) segnando una partecipazione complessiva di oltre 180mila visitatori.

Sebbene le affluenze più alte si siano registrate nel fine settimana, anche venerdì 7, lunedì 10 e martedì 11 novembre hanno visto una partecipazione di pubblico altrettanto consistente: complice anche Ecomondo, il settore dell’ospitalità – alberghi, b&b, ristoranti, osterie, gastronomie e bar – ha segnato il tutto esaurito fin da metà della scorsa settimana.

Nel corso dei cinque giorni di manifestazione, gli agenti di Polizia Locale hanno rilevato oltre 500 violazioni al codice della strada, praticamente tutte relative alla sosta, che hanno comportato anche 8 rimozioni di veicoli e 10 diffide amministrative. Sono stati invece cinque gli incidenti stradali, mentre quasi 300 gli interventi richiesti dai cittadini alla centrale operativa.