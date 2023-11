Santarcangelo. Fiera di San Martino, 2.300 posti auto e 300 corse del bus navetta gratuito. Tutte le modifiche al traffico e alla sosta

Oltre 2.300 posti auto, di cui circa 400 riservati ai residenti, quasi 300 corse di bus navetta che collegheranno i principali parcheggi all’area della Fiera, 16 posti auto extra riservati alle persone con disabilità a ridosso del centro: questi gli elementi principali del piano parcheggi elaborato da Blu Nautilus per la viabilità e la sosta per la Fiera di San Martino, in programma il prossimo fine settimana.

Gli allestimenti inizieranno già dai primi giorni della prossima settimana: man mano che stand e strutture occuperanno il centro città, strade e piazze chiuderanno gradualmente al traffico e alla sosta. Le prime modifiche riguarderanno la via di piazza Ganganelli che sarà interdetta al traffico a partire dal pomeriggio di lunedì 6 novembre. Per consentire gli allestimenti dei punti ristoro, il giorno successivo entreranno in vigore le modifiche anche in piazza Marconi, nella quale sarà vietata la sosta a partire dalle ore 6 di martedì 7 novembre e il transito dalle 7 alle 20 di martedì 7, mercoledì 8 e lunedì 13 novembre, oltre ovviamente ai giorni della Fiera.

A partire dalle ore 6 di mercoledì 8 novembre il parcheggio fino alle ore 6 di lunedì 13 novembre piazzale Francolini resterà invece chiuso per consentire la sosta esclusivamente ai residenti della zona (circa 120), agli organizzatori e alla Polizia Locale. Sempre a partire dalle ore 6 di mercoledì 8 novembre inizieranno anche gli allestimenti per la casa dell’autunno in piazza Marini.

Giovedì 9 novembre i food truck arriveranno in piazza Gramsci e via Cavallotti, che a partire dalle 6 saranno interdette al traffico e alla sosta fino alle 12 di lunedì 13 novembre, mentre dalle 13 (fino alle 6 di lunedì 14 novembre) saranno chiuse al transito le vie Cavour, Molari, Matteotti e Don Minzoni.

In concomitanza della Fiera entreranno in vigore le modifiche alla viabilità più significative: a partire dalle ore 18 di giovedì 9 novembre fino alle ore 6 di lunedì 13 saranno vietati transito e sosta nelle vie del centro commerciale naturale, mentre a partire dalla mezzanotte di venerdì 10 fino alle 6 di lunedì 13 novembre saranno vietati transito e sosta nei viali Gaetano Marini (tratto fra piazza Marconi e via Righi) e Mazzini (fra le vie Pascoli e IV Novembre), nelle vie Garibaldi, Pascoli (tratto compreso tra le vie Mazzini e Pedrignone), Ludovico Marini, Andrea Costa (tra via Daniele Felici e l’accesso al parcheggio Francolini), Montevecchi (fino all’incrocio con la via Emilia), via Verdi e via Daniele Felici – entrambe nel tratto compreso tra piazza Marini e via Bruno – via Giordano Bruno (fra le vie Verdi e Mazzini), Silvio Sancisi (nel tratto compreso tra via Piave e Garibaldi) e De’ Garattoni (tra le vie IV Novembre e Giordano Bruno).

Dalle ore 8 di venerdì 10 fino alle ore 23 di domenica 12 novembre è infine modificata la viabilità nella zona dell’ospedale Franchini: nel tratto di via Pascoli compreso tra le vie della Libertà e Pedrignone entrerà in vigore il senso unico in direzione centro città, così come nella stessa via Pedrignone che sarà percorribile solo in direzione via Pascoli-via Emilia.

Nei giorni della Fiera, le attività economiche collocate all’interno dell’area della manifestazione potranno effettuare operazioni di carico e scarico prima delle ore 8, mentre i residenti potranno entrare e uscire con i propri veicoli dalla mezzanotte alle 7 di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre.

Durante la Fiera, il servizio di bus navetta gratuito sarà attivo dalle 9 alle 20 di sabato 11 e domenica 12 novembre, con corse ogni 10 minuti circa. Due le linee disponibili: la prima partirà dal parcheggio di via della Quercia (nella zona artigianale tra il capoluogo e Santa Giustina) per arrivare in via Braschi, nei pressi dell’incrocio con viale Mazzini, mentre la seconda partirà da via Costa – all’altezza dell’intersezione con via San Bartolo – e arriverà fino al parcheggio di piazza della Fornace.

Degli oltre 2.300 stalli disponibili, mille posti auto si trovano proprio ai due capolinea della navetta: 500 in via della Quercia (gratuito), 400 nell’area dell’ex concessionario Adriauto e 100 presso il Cimitero centrale (gratuito), mentre quelli di piazza della Fornace, vie della Resistenza, Togliatti e Falcone – essendo più vicini alla Fiera – saranno soggetti a una maggiore affluenza. In alcuni parcheggi sarà previsto il pagamento della sosta forfettaria: il ricavato finanzierà in parte l’attività delle associazioni che partecipano all’organizzazione (associazioni sportive, culturali, ecc.) e in parte i lavori di restauro della chiesa Collegiata.

Più vicini agli accessi della Fiera e in aggiunta a quelli già presenti nei parcheggi, dalle 8 di venerdì 10 alle 23 di domenica 12 novembre, saranno predisposti anche diversi stalli per persone con disabilità: uno in via Montevecchi (nei pressi del primo ingresso a piazzale Francolini), due in viale Mazzini (nei pressi dell’incrocio con via IV Novembre), quattro in via Pedrignone, tre in via Andrea Costa (di fronte ai civici dal 57 al 63) e sei in piazza Suor Angela Molari.

Riservati ai residenti, fino a esaurimento posti, 120 stalli al Francolini, 90 in via Cagnacci, 60 davanti alla scuola dell’infanzia Margherita, 50 al parcheggio Francolini e 100 in piazza Suor Angela Molari.

Gli organizzatori di Blu Nautilus e l’Amministrazione comunale ricordano infine che, oltre che è possibile raggiungere la Fiera di San Martino anche con i mezzi di trasporto pubblico: la stazione FS di Santarcangelo dista solo cinque minuti a piedi dall’area della manifestazione, mentre i bus di Start Romagna adegueranno i percorsi delle linee avvicinandosi il più possibile alla Fiera (per informazioni: www.startromagna.it).

Tra le misure anti-assembramento, necessarie per ragioni di sicurezza, anche il divieto a espositori e ambulanti di utilizzare microfoni e sistemi di amplificazione, che accrescono il rischio di ostacoli allo spostamento delle persone.

L’Amministrazione comunale ha infine disposto anche i divieti di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, sia nell’area del luna park sia in tutta l’area interessata dalla Fiera.

Le ordinanze integrali sono pubblicate sull’albo pretorio del sito www.comune.santarcangelo.rn.it.