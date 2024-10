La data da segnare sul calendario va dal 9 all’11 novembre con l’anteprima che prenderà il via dal pomeriggio di venerdì 8. Quasi 500 gli operatori coinvolti mentre i protagonisti della kermesse restano i sapori più autentici della tradizione romagnola.

Ben 500 operatori per una festa dispiegata su 16mila metri quadrati. Si rinnova l’appuntamento con la Fiera di San Martino, cuore pulsante delle fiere autunnali di Santarcangelo.

Oltre alle corna appese sotto l’arco di piazza Ganganelli, a far la parte del leone sarà l’enogastronomia: dai banchi della Casa dell’autunno in piazza Marini alle osterie che sprigionano profumo di piada con salsiccia e cipolla, fino alle proposte alternative di food truck e cibi di strada dai gusti internazionali. Senza dimenticare le numerose proposte di birre artigianali, vino e liquori a base di erbe di campagna.

A colorare un’area di circa 16mila metri quadrati, incluso il luna park allestito per la gioia dei più piccoli nel piazzale Campana da inizio novembre, saranno 480 operatori tra commercianti, artigiani, produttori agricoli ma anche punti ristoro, stand e food truck .

Altro appuntamento molto atteso è il Palio della Piada con tre categorie pronte a sfidarsi a colpi di mattarello: bambini dai 3 ai 12 anni, giovani fino ai 50 anni e over 50. Già una quindicina le iscrizioni raccolte dalla Pro loco di Santarcangelo ma per iscrivere il proprio nome al novero dei partecipanti c’è tempo fino a ridosso della disputa in programma il 10 dicembre (a partire dalle 14).

Nel giorno dedicato a San Martino, l’11 novembre, torna invece la 55a Sagra nazionale dei cantastorie, punta di diamante delle iniziative musicali della manifestazione clementina.

Novità di quest’edizione? La cornice del taglio del nastro, in agenda il 9 novembre alle 11.30, che questa volta si terrà sotto l’arco Ganganelli al quale sono appese le immancabili corna. A stretto giro il municipio alzerà il velo sui dettagli del programma, il piano parcheggi e le modifiche alla viabilità.