Santarcangelo Festival, Luigi Noah De Angelis nuovo direttore artistico

Luigi Noah De Angelis – regista, scenografo, light designer, filmmaker e compositore elettronico, fondatore della storica compagnia teatrale Fanny & Alexander – sarà il prossimo Direttore Artistico di Santarcangelo Festival. Nominato attraverso un invito diretto del Consiglio di Amministrazione di Santarcangelo dei Teatri presieduto da Giovanni Boccia Artieri e composto da Ludovica Parmeggiani e Zoe Baldazzi, Noah De Angelis guiderà il Festival nel triennio 2027–2029, in continuità con la doppia vocazione internazionale e territoriale dell’istituzione, e in un rinnovamento nel dialogo con la comunità e la scena artistica contemporanea.

Il mandato sarà effettivo da agosto 2026 a seguire i cinque anni di direzione artistica di Tomasz Kireńczuk, che porterà il Festival al traguardo della 56esima edizione nel luglio 2026. Kireńczuk si congratula per la nomina e assicura il proprio sostegno nel periodo di transizione, che si concluderà con il passaggio ufficiale delle funzioni nella prossima estate. Successivamente, Kireńczuk assumerà la direzione del centro di produzione e spazio performativo BRUT a Vienna.