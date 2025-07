Santarcangelo Festival: l’edizione 2025 si chiude con oltre 24mila presenze

Si è conclusa domenica 13 luglio “not yet”, 55esima edizione di Santarcangelo Festival, diretta per il quarto anno dal curatore, drammaturgo e critico polacco Tomasz Kirenczuk, riconfermato fino al 2026. Per dieci giorni la rassegna ha trasformato il borgo medievale in una “città-festival” attraverso lo sguardo di quasi 39 compagnie italiane e internazionali, per un totale di 182 appuntamenti.

In Piazza Ganganelli, cuore della vita del borgo e del Festival, sono stati ospitati 3 spettacoli gratuiti per 9 repliche totali, oltre al progetto Centro Festival in collaborazione con Osteria Sociale Il Povero Diavolo, e Bisonte Café in collaborazione con Necessaire di Rimini e Osteria da Oreste: luogo d’incontro e socialità, punto strategico per l’accoglienza di pubblico, artiste, artisti e ospiti. Quest’anno, inoltre, la Piazza ha ospitato 5 concerti gratuiti di artiste italiane di fama internazionale.

Si è registrato il sold-out sulla totalità delle proposte con oltre 24.000 presenze e 12.781 biglietti venduti in 10 giornate. La platea internazionale si riconferma in crescita, contando 462 presenze di professioniste e professionisti del settore da 34 nazioni e 5 continenti, più di 100 giornaliste e giornalisti accreditati tra stampa nazionale e internazionale. La realizzazione di questa edizione di Santarcangelo Festival ha impegnato uno staff di 183 persone, tra le quali hanno offerto il loro contributo 37 stagiste e stagisti, 33 volontarie e volontari.