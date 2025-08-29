Santarcangelo. Festa dell’Unità, sabato arriva De Pascale

La Festa del Partito Democratico di Santarcangelo continua con grande affluenza e un’atmosfera di vivace confronto. La segretaria Pd locale Paola Donini sottolinea l’alta partecipazione: «Tantissime persone stanno animando le serate, dimostrando la voglia di incontrarsi, dibattere e costruire insieme il futuro con gli ospiti e i rappresentanti che ogni anno visitano il nostro territorio».

Donini ha annunciato la presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale per sabato 30 agosto, «a conferma della vicinanza delle istituzioni ai territori e alle comunità locali».

Il weekend conclusivo del 30 e 31 agosto offrirà un programma ricco di contenuti. Sabato si terrà un’iniziativa sui beni confiscati e le infiltrazioni mafiose in Romagna, con la partecipazione della consigliera regionale Alice Parma, Maria Ferraris di Libera Rimini, il consigliere comunale santarcangiolese Patrick Wild e l’assessora alla legalità di Cattolica Claudia Gabellini. Domenica l’ultimo appuntamento sarà dedicato al cambiamento climatico e alle strategie di contrasto, con l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo.

«Vi aspettiamo alla Festa: politica, idee, comunità e buona cucina, come sempre a Santarcangelo!», conclude Donini invitando la cittadinanza a partecipare agli ultimi eventi della manifestazione.