Santarcangelo, ennesima spaccata notturna alla tabaccheria: distrugge con un sasso il distributore automatico

L’ennesima spaccata, nella stessa tabaccheria. Nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Pascoli 22 a Santarcangelo, un uomo ha colpito il distributore automatico di sigarette elettroniche e bibite all’esterno del negozio scagliandogli contro un grosso sasso fino a distruggere il dispositivo elettronico, causando un danno di quasi 11mila euro. Sul posto i Carabinieri della stazione di Santarcangelo, che ora stanno lavorando per identificare il malvivente, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre colpiva la “macchinetta” e mentre fuggiva una volta scattato l’antifurto. La stessa tabaccheria e ricevitoria, nell’ultimo anno, è stata vittima di altri tre scassi e danneggiamenti, generando danni complessivi per oltre 30mila euro.