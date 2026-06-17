Santarcangelo, Emporio solidale: 84 famiglie e 241 persone assistite

Nell’ultimo anno, questa rete ha permesso di sostenere in modo continuativo 84 nuclei familiari, per un totale di 241 persone assistite. L’identikit delle fragilità intercettate a Santarcangelo mostra una forte incidenza delle giovani generazioni, con ben 70 minori seguiti, a cui si aggiungono 32 giovani tra i 18 e i 29 anni, 98 adulti e 41 anziani over 65. Tra gli utenti si contano inoltre 117 persone di origine straniera o appartenenti a minoranze, 29 cittadini con disabilità e 3 persone in condizioni di grave marginalità.

I volumi complessivi dei beni distribuiti nell’ultimo anno non servono a descrivere la varietà di un’offerta commerciale, ma a dare la dimensione reale dello sforzo logistico e della solidarietà della rete. La dispensa ha garantito la distribuzione delle materie prime fondamentali per la cucina e la prima colazione: oltre una tonnellata di pasta (1.230 kg), quasi sette quintali di farina (674 kg) e 221 kg di zucchero. Sul fronte dei liquidi e dei condimenti di prima necessità, sono stati erogati 614 litri di latte UHT, 288 kg di polpa di pomodoro e 196 litri di olio di semi, completati da circa 384 kg di prodotti per la colazione e l’infanzia, 324 kg di legumi in scatola e 164 kg di fonti proteiche come tonno e carne in gelatina.