Santarcangelo, Emporio solidale: 84 famiglie e 241 persone assistite

Santarcangelo
  • 17 giugno 2026
Santarcangelo, Emporio solidale: 84 famiglie e 241 persone assistite

Dietro ai grandi numeri delle materie prime che ogni giorno muovono la macchina dell’Emporio solidale di Santarcangelo non c’è il racconto di una comune attività commerciale, ma la misura tangibile di una grande mobilitazione collettiva. Il bilancio di un anno di attività tracciato dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia e dal Comune di Santarcangelo mette in luce proprio questo: un modello virtuoso di servizio pubblico collaborativo, dove le istituzioni si alleano con il tessuto sociale, i cittadini attivi e i privati per garantire dignità e un supporto concreto a chi attraversa un momento di fragilità economica.

Nell’ultimo anno, questa rete ha permesso di sostenere in modo continuativo 84 nuclei familiari, per un totale di 241 persone assistite. L’identikit delle fragilità intercettate a Santarcangelo mostra una forte incidenza delle giovani generazioni, con ben 70 minori seguiti, a cui si aggiungono 32 giovani tra i 18 e i 29 anni, 98 adulti e 41 anziani over 65. Tra gli utenti si contano inoltre 117 persone di origine straniera o appartenenti a minoranze, 29 cittadini con disabilità e 3 persone in condizioni di grave marginalità.

L’accesso all’Emporio solidale è riservato ai residenti in carico ai Servizi sociali territoriali e in possesso di un’attestazione Isee inferiore a 8.000 euro

I beni distribuiti

I volumi complessivi dei beni distribuiti nell’ultimo anno non servono a descrivere la varietà di un’offerta commerciale, ma a dare la dimensione reale dello sforzo logistico e della solidarietà della rete. La dispensa ha garantito la distribuzione delle materie prime fondamentali per la cucina e la prima colazione: oltre una tonnellata di pasta (1.230 kg), quasi sette quintali di farina (674 kg) e 221 kg di zucchero. Sul fronte dei liquidi e dei condimenti di prima necessità, sono stati erogati 614 litri di latte UHT, 288 kg di polpa di pomodoro e 196 litri di olio di semi, completati da circa 384 kg di prodotti per la colazione e l’infanzia, 324 kg di legumi in scatola e 164 kg di fonti proteiche come tonno e carne in gelatina.

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