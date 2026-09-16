Santarcangelo Emilia Street Parade 2026: parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

A Santarcangelo Emilia Street Parade prenderà il via sabato 19 settembre alle ore 18 con la Street Run Parade lungo tre percorsi che partono dalla via Emilia e tornano sulla SS9: per consentire la realizzazione dell’evento in piena sicurezza già dalla mattina sono previste una serie di modifiche alla viabilità, con la conseguente indicazione dei percorsi alternativi e dei parcheggi consigliati per l’evento.

La via Emilia/SS9 sarà chiusa al transito e alla sosta nel tratto compreso tra via Montevecchi e viale Mazzini dalle ore 8 di sabato 19 settembre alle ore 8 di domenica 20 settembre, con esclusione dei veicoli degli operatori partecipanti alla manifestazione, dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei veicoli destinati alla pulizia. I mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico potranno invece continuare a circolare nell’area fino alle ore 15, per poi proseguire seguendo i percorsi alternativi riportati su www.startromagna.it.

Nelle stesse 24 ore, i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate non potranno transitare neanche nei segmenti precedenti della SS9, sia in direzione Savignano (tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione via Costa/SP13bis/via Emilia e l’incrocio con via Montevecchi) sia in direzione Rimini (tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione via Emilia/via Ugo Bassi/via Pascoli e l’incrocio con viale Mazzini), con esclusione dei mezzi diretti alle sedi aziendali situate all’interno dell’area.

Proprio per i mezzi pesanti, ma non solo, sono disponibili una serie di percorsi alternativi: i veicoli provenienti da Savignano potranno transitare da via Santarcangelo-Bellaria (SP13bis) per raggiungere Bellaria, Rimini e il casello di Rimini Nord, percorrendo invece la Provinciale dell’Uso (SP13) per raggiungere Borghi e la zona a monte di Santarcangelo. Per i veicoli provenienti da Rimini, invece, sarà consigliata la svolta in via Tosi e lungo la Santarcangelo-Mare (SP136) per le destinazioni “lato mare”, la Strada di Gronda, via Trasversale Marecchia (SP49), la Strada Marecchiese (SS258) e la Santarcangiolese (SP14) per le destinazioni “lato monte”.

Regolamentazione eccezionale anche per le vie confluenti nella via Emilia: nel tratto compreso tra la SS9 e via IV Novembre delle vie Felici e De’ Garattoni divieto di transito dalle 8 di sabato alle 8 di domenica, con l’eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di polizia, con sosta vietata per tutti. Stesse limitazioni in vigore anche nel tratto di via Felici compreso tra la via Emilia e via Menotti, mentre nella stessa via Menotti sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli su entrambi i lati della strada, sempre dalle 8 di sabato alle 8 di domenica.