Santarcangelo e Verucchio, i dati della Polizia Locale del 2025: crescono gli interventi per atti vandalici, calano le patenti ritirate

Con 1746 i servizi di pattuglia complessivi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, ben 268 in più dei dodici mesi precedenti, l’attività della Polizia locale della bassa Valmarecchia si chiude con una media di 4,78 pattuglie al giorno sul territorio. Di queste 304 pattuglie sono state dedicate all’attività mirata di prevenzione furti: 204 a Santarcangelo, 89 a Verucchio e 11 a Poggio Torriana, per un totale di quasi una al giorno, in crescita rispetto al 2024.

2.454 pattuglie hanno invece riguardato la circolazione stradale (1.763 a Santarcangelo, 575 a Verucchio e 116 Poggio Torriana), in calo rispetto all’anno precedente: in 66 casi sono stati effettuati con strumentazione elettronica, 261 con l’utilizzo di varchi lettura targhe (erano stati 241 nel 2024) e 135 senza apparecchiature. Nel corso del 2025 sono anche raddoppiati i controlli per il rispetto del Piano Aria alle emissioni inquinanti (da 9 a 19, tutti a Santarcangelo), mentre sono dimezzate le auto rubate recuperate, da 13 a 7.

Sotto il profilo della prevenzione, sono più che raddoppiati i controlli appiedati in centro e nei parchi pubblici, che nel 2024 erano stati 255 e nel 2025 sono saliti a 512: 384 a Santarcangelo, 125 a Verucchio e 3 a Poggio Torriana e 18, come l’anno precedente, ciclomontate. Un segnale positivo di reattività e del rapporto con la comunità viene anche dal numero crescente di interventi svolti in seguito alle segnalazioni pervenute alla centrale operative, passate da 471 a 523. In aumento nel corso dell’anno appena concluso anche gli interventi per la prevenzione e segnalazione di atti vandalici (che sono passati da 135 a 160), mentre sono dimezzati quelli per schiamazzi, rumori e musica ad alto volume; erano stati 232, dopo i vari provvedimenti nel 2025 se ne sono resi necessari 109. Stabili gli interventi per gli insediamenti abusivi e i bivacchi di nomadi, scesi leggermente da 66 a 62, e il presidio dei mercati (127 contro 129 del 2024) mentre sono saliti da 109 del 2024 a 164 nel 2025 i servizi alle manifestazioni di vario genere.

L’Ufficio infortunistica ha rilevato un numero di incidenti lievemente inferiore al 2024 (153 contro 161), 84 con feriti (erano stati 82 nel 2024), uno purtroppo con esito mortale, rispetto ai 2 del 2024.

Continua il trend in diminuzione delle violazioni totali accertate che nel 2025 sono state 6.739 (erano 7.273 nel 2024). Di queste, 4.429 le violazioni al Codice della strada non riferite alla sosta, comprese le 729 infrazioni semaforiche rilevate dai dispositivi attivati a Santarcangelo. I proventi delle sanzioni elevate nel 2025 ammontano a quasi 90mila euro per il totale dei tre Comuni della bassa valle, di cui circa 54mila euro saranno assegnati a Santarcangelo. Come previsto dalla normativa, i fondi saranno impiegati per circa 29 mila euro per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e per il potenziamento dell’attività della Polizia locale e 25mila euro al miglioramento della sicurezza del territorio.

In calo le patenti ritirate – 32 contro le 62 del 2024 – e i veicoli ritirati, che nell’anno appena concluso sono stati 8 a fronte di 58 del 2024. Aumentano invece le violazioni rilevate dalle telecamere in ztl – circa 1.600 contro i 1.300 del 2024 – mentre il comando di Polizia locale ha rilasciato circa 150 permessi per l’ingresso nelle zone traffico limitato, richiesti nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro, a cui si aggiungono quasi 700 comunicazioni di ingresso per soggiorni nelle strutture ricettive. Sono pressoché stabili, invece, le violazioni amministrative accertate (41, per la maggior parte relative al commercio) e mentre raddoppiano le diffide amministrative, passando da 24 del 2024 a 43 del 2025.

Nel corso dell’anno appena concluso sono stati oltre 100 i controlli commerciali a Santarcangelo per un totale di 26 verbali elevati – 15 in più rispetto al 2024 – mentre restano pressoché invariate le notizie di reato inoltrate all’autorità giudiziaria: 36 in totale, di cui 11 per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nel 2025 il Comando di Polizia locale continua anche a dedicare una rilevante attenzione alle scuole del territorio. Sono stati 217 i servizi per la sicurezza degli alunni in entrata e in uscita (+13% rispetto al 2023), mentre crescono anche le ore di educazione stradale svolte dagli agenti della Polizia locale coinvolgendo gli alunni delle scuole primarie: 168 ore, per un totale di 35 classi, di cui 87 svolte a Santarcangelo.