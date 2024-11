Santarcangelo, due panchine rosse per Lorena Vezzosi e Roberta Caligari

Dopo la prima, “svelata” giovedì scorso in piazza Panzini a Canonica, ieri (venerdì 22 novembre) è stata inaugurata nei pressi del Supercinema la panchina rossa intitolata a Lorena Vezzosi, uccisa il 4 luglio 2024 all’età di 53 anni. All’inaugurazione – di fronte a una trentina di persone – hanno partecipato il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca Michela Mussoni e l’assessora alle Pari opportunità, Angela Garattoni: la panchina, oltre al numero di emergenza 1522, riporta una citazione di Lida Ravera scelta insieme a Rompi il Silenzio: “Finché ci sarà una sola donna minacciata ed uccisa in quanto donna, noi non avremo pace”.

Il percorso di “Votes for Women!” è proseguito nella giornata di oggi (sabato 23 novembre) con l’inaugurazione di due nuove panchine rosse: alla Giola, nel parco di via del Ciliegio, e a Sant’Ermete, con intitolazione a Roberta Caligari, uccisa il 20 agosto del 1998 all’età di 20 anni. Dopo i discorsi della vice sindaca Mussoni, dell’assessora Garattoni e delle altre autorità presenti, la commemorazione – alla quale hanno partecipato più di cinquanta persone – si è conclusa con l’intervento teatrale del gruppo “Fratelli di palco”.

“Con la collocazione delle panchine in centro e nelle frazioni vogliamo dare vita a un progetto continuativo per lasciare un segno tangibile e permanente nei luoghi in cui svolge la vita delle persone, come i parchi, perché l’assenza delle donne uccise o comunque vittime di violenza diventi una presenza visibile tutto l’anno, un simbolo della forza con cui la comunità reagisce alla cultura della violenza e della discriminazione” affermano la vice sindaca Mussoni e l’assessora Garattoni.

“Ringraziamo anche il Coordinamento donne dell’Anpi di Santarcangelo, che con la camminata toponomastica ha promosso la simbolica intitolazione di alcuni luoghi del centro a donne che hanno fatto la differenza in ambito culturale, politico, scientifico e artistico, perché il cambiamento culturale passa anche da una nuova narrazione sul ruolo delle donne nella storia” concludono vice sindaca e assessora.

Le iniziative di “Votes for Women!” proseguono domani (domenica 24 novembre), alle ore 21, al teatro Lavatoio andrà in scena “Anna Ghiaccio”, spettacolo di Rita Frongia con Isadora Angelini prodotto da Artisti Drama, Teatro Patalò e Teatro delle Moire. L’appuntamento successivo con il teatro è in programma per mercoledì 27 novembre alle ore 20,45 nell’aula magna dell’Itse Molari, dove ragazzi e ragazze della scuola saranno protagonisti dello spettacolo “Perfette!”.

C’Entro Supercinema partecipa invece alle iniziative del cartellone di “Votes for Women!” con una proiezione dedicata: nel giorno della ricorrenza, giovedì 25 novembre alle ore 21, è in programma il film “Shahed – La testimone” di Nader Saeivar (2024). Le attività associate a Città Viva, infine, continueranno a diffondere la cartolina realizzata in collaborazione con Rompi il Silenzio e FoCuS per promuovere il Centro antiviolenza “Marielle” di Santarcangelo in occasione del 25 Novembre.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito ad eccezione della proiezione al Supercinema (info e prenotazioni: www.centrosupercinema.com, 0541/624385, info@centrosupercinema.com) e dello spettacolo al Lavatoio (acquisto biglietti su https://oooh.events/evento/anna-ghiaccio-biglietti/).