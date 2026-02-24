Santarcangelo, due boati nella notte. Assalto al Postamat, i banditi ripresi in un video VIDEO

Assalto nella notte al bancomat delle Poste di Santarcangelo di Romagna: ad agire un gruppo di almeno quattro uomini - tre in azione e una in auto ad attenderli - che ha messo a segno il colpo prima di allontanarsi a bordo di un’auto bianca lasciata con le portiere aperte e ripresa in un video allontanarsi. Per la rapina sarebbe stato usato esplosivo, almeno sentendo i commenti dei residenti, svegliati di soprassalto nel cuore della notte da due boati, uditi distintamente in tutta la cittadina. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.