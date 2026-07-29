Santarcangelo, donna inciampa e si frattura una mano, la sentenza: “Il Comune le deve 25mila euro”

Nessuna disattenzione della vittima, ma un marciapiede pericoloso e non adeguatamente mantenuto. È questa la conclusione del Tribunale di Rimini che, con la sentenza del giudice Antonio Miele, ha riconosciuto la piena responsabilità del Comune di Santarcangelo per la caduta di una donna avvenuta nel febbraio 2022 su un tratto di percorso pedonale dissestato, condannando così l’Amministrazione a un risarcimento di oltre 25mila euro (tra danno non patrimoniale derivante dalle lesioni fisiche e spese mediche documentate) e ribadendo gli obblighi di custodia e manutenzione delle strade pubbliche a carico degli enti locali.