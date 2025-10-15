Santarcangelo, crea scompiglio in un locale e prende a calci e pugni gli agenti: 45enne arrestato

Una serata ad alta tensione quella di ieri, martedì 14 ottobre a Santarcangelo. Un 45enne senegalese in stato di ebbrezza prima ha creato scompiglio in un locale in via Braschi, poi ha aggredito a calci e pugni 4 agenti della Polizia Municipale che tentavano di calmarlo. Nonostante fosse evidentemente ubriaco, l’uomo continuava a chiedere da bere e dopo il rifiuto è diventato ingestibile, fino all’intervento delle forze dell’ordine. Dopo essere stato identificato, è risultato gravato da diversi precedenti. Arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, per lui la giudice Adriana Cosenza dopo la convalida dell’arresto non ha disposto alcuna misura cautelare. Prossima udienza a fine gennaio. L’uomo in aula ha però smentito ogni accusa, ammettendo invece di aver mostrato agli agenti il suo regolare permesso di soggiorno. Gli agenti coinvolti nella colluttazione hanno riportato lesioni per complessivi 22 giorni di prognosi.