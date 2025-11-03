Santarcangelo, Confartigianato sostiene l’Antica Stamperia Marchi

L’Ancos, che gravita nel sistema Confartigianato, ha indirizzato i 6.800 euro ricevuti dalla donazione del 5x1000 a due progetti di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio mirati alla tutela, alla valorizzazione dei beni culturali e della professionalità artigiana. Il primo è denominato “Tra Arte e Tradizione”: il recupero del portale dell’Antica Stamperia Marchi di Santarcangelo’ è prevista la ristrutturazione di un portoncino e di vetrine con parte bugnate; il secondo è denominato ‘Mani d’Arte e Memorie Ritrovate” riguarda interventi di restauro e conservazione di manufatti religiosi della chiesa di San Paterniano. Questa mattina si è svolta una piccola cerimonia di consegna del primo intervento, nell’ambito del progetto ‘Ho a cuore Santarcangelo’ curato dal Comune di Santarcangelo di Romagna, a cui erano presenti la vicesindaca Michela Mussoni con l’assessore Luca Paganelli, la presidente del Comitato Provinciale Ancos Rimini Ivana Rossi e il segretario generale di Confartigianato Imprese Rimini, Gianluca Capriotti.