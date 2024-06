Santarcangelo, cittadella dello sport: via libera della giunta

Nei giorni in cui si conclude il mandato amministrativo 2019-2024, l’amministrazione comunale di Santarcangelo traccia un bilancio dell’attività svolta dalla Giunta e dal Consiglio. Dal giugno 2019 al giugno 2024, in particolare, si sono svolte 55 sedute del Consiglio comunale – circa una ogni mese – con l’approvazione in totale di 390 delibere, per una media di sette delibere a seduta e di 78 ogni anno.

Nello stesso arco di tempo, invece, la Giunta si è riunita 337 volte, con cadenza indicativamente settimanale e una media di 67 sedute all’anno, approvando 928 delibere: quasi tre atti a seduta e una media di oltre 185 all’anno.

Strade e sicurezza

Due le delibere approvate nell’ultima seduta di Giunta, che si è svolta giovedì scorso (6 giugno). La prima, relativa a un intervento sul territorio a seguito dell’alluvione di maggio 2023, prevede la messa in sicurezza delle vie Cavallara (Sant’Ermete), Bionda e Ricciardella (Canonica) con manutenzione delle pavimentazioni stradali esistenti, opere di regimentazione idraulica e consolidamento della scarpata stradale con criteri di ingegneria naturalistica. Per effettuare l’intervento, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 73mila euro dalla Struttura commissariale, destinato a finanziare anche i lavori già in corso in via Casale Sant’Ermete.

Cittadella dello sport

Con la seconda delibera, invece, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport, elaborato dall’impresa aggiudicataria dei lavori Som Spa, raggruppamento temporaneo costituito dalla Società fra Operai Muratori di Cesena, la cooperativa sociale consortile Cicai di Rimini e otto tecnici progettisti tra architetti e ingegneri. Approvato il progetto esecutivo, l’avvio dei lavori è previsto per l’estate 2024: circa 4,2 milioni di euro l’investimento complessivo per la struttura, finanziata con 3 milioni e 882mila euro dal Pnrr,

La nuova palestra che sorgerà alla Cittadella dello Sport in via della Resistenza sarà una struttura al servizio delle società sportive e delle famiglie di Santarcangelo, con due blocchi destinati uno ai servizi (spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali di gestione) e uno alla palestra, con un campo regolamentare di pallavolo disponibile anche per altre discipline sportive e tribune per circa un centinaio di spettatori, su una superficie di 24 metri per 14 (più grande della palestra della succursale Saffi della scuola media Franchini).

La struttura realizzata sarà all’avanguardia dal punto di vista energetico e neutra per impatto ambientale: gli edifici, infatti, saranno Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ovvero con consumi prossimi allo zero, il che consentirà anche un notevole risparmio di gestione. Anche il consumo di suolo sarà azzerato, come previsto dal Pnrr: per compensare la realizzazione della nuova struttura, infatti, l’area compresa tra la nuova struttura e il pala SGR sarà de-impermeabilizzata.

La nuova palestra sarà collocata dietro l’area camper e il pala SGR, nello spazio precedentemente occupato dal campo di baseball. Per raggiungerla, verrà realizzata un accesso da via della Resistenza, oltre a migliorare la viabilità interna alla Cittadella dello Sport con vie di comunicazione dirette con le altre strutture presenti. Nell’occasione, inoltre, verranno realizzati 60 nuovi posti auto, a servizio non solo della nuova palestra ma di tutta la zona sportiva.