Santarcangelo celebra l’anniversario della Liberazione - Gallery

A Santarcangelo si sono svolte questa mattina (giovedì 24 settembre) in Municipio le commemorazioni istituzionali in occasione dell’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Alla presenza di alcune classi della scuola primaria Pascucci e delle medie Franchini, nonché dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, sono intervenuti il sindaco Filippo Sacchetti, la consigliera provinciale Manuela Guaitoli e la presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio.

Dopo gli interventi istituzionali, i partecipanti si sono spostati all’ingresso della sala del Consiglio comunale per l’inaugurazione dell’opera muraria in ricordo delle donne partigiane insignite della Medaglia d’Oro al Valor Militare realizzata dall’Anpi di Santarcangelo per celebrare la Liberazione, la Repubblica italiana e il diritto di voto alle donne.

Nella giornata di ieri (mercoledì 23 settembre) si è svolto invece il tradizionale appuntamento dedicato a Rino Molari con ragazzi e ragazze che frequentano le classi prime dell’istituto a lui intitolato. Dopo il saluto del sindaco Filippo Sacchetti, la presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio, ha tracciato un profilo storico-biografico di Rino Molari, dalle origini santarcangiolesi alla morte a Fossoli nel 1944.

Le iniziative per la celebrazione della Liberazione proseguono questa sera (ore 21) in biblioteca con il reading musicale “Venti medaglie. Una piccola Spoon River partigiana al femminile”, dedicato alle donne protagoniste della Resistenza, a cura di Fondazione Ariella Farneti e cooperativa sociale Cad.

Giovedì 8 ottobre, infine, sempre alle ore 21 in biblioteca, il Procuratore Militare di Roma e docente di Diritto penale militare Marco De Paolis presenterà il volume “Caccia ai nazisti”, resoconto dei processi ai colpevoli delle stragi nazifasciste in Italia, da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema. La mattina seguente (venerdì 9 ottobre) l’autore sarà all’Itse Einaudi-Molari per un incontro con gli studenti delle scuole.

Il programma delle iniziative per l’82° anniversario della Liberazione è organizzato dal Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Filippo Sacchetti che riunisce Amministrazione comunale, associazioni del territorio a partire dall’Anpi, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.