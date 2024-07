Nella tarda mattinata di sabato scorso due pattuglie della Polizia Locale di Santarcangelo sono intervenute in via del Grano per la presenza di dieci mezzi di nomadi tra camper e roulotte: gli agenti hanno provveduto ad elevare due diffide per campeggio abusivo a seguito delle quali le carovane si sono allontanate.

Nella mattinata di domenica 21 luglio, invece, gli agenti hanno supportato il lavoro dei Vigili del Fuoco impegnati a estinguere l’incendio divampato in un’auto in marcia lungo la via Braschi, poco lontano dall’incrocio con via Mazzini. Il fuoco, causato da un guasto meccanico, non ha fortunatamente prodotto feriti. Nel corso di tutte le operazioni, gli agenti della Polizia locale hanno gestito e presidiato la viabilità in modo da consentire ai Vigli del Fuoco di eseguire le operazioni in totale sicurezza.