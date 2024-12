Santarcangelo, Capodanno 2025: il programma della festa in piazza

Lo spettacolo di videomapping sull’arco dedicato a Papa Ganganelli realizzato dal visual designer Luca Agnani e una festa diffusa in diversi punti della città, con l’intrattenimento musicale targato Bradipop Club, Melody Mecca e Afrofellonike: con questo programma Santarcangelo saluterà l’arrivo del nuovo anno, in piazza Ganganelli e in vari punti del centro città.

Per il terzo anno sarà Città Viva a organizzare la grande festa che entrerà nel vivo a mezzanotte in piazza Ganganelli, per proseguire poi con diverse iniziative diffuse nei locali del centro. Per iniziare nel migliore dei modi la notte di San Silvestro, in ogni caso, ristoranti e osterie proporranno come di consueto aperitivi e cene, piatti e drink a tema, mentre in alcuni locali e bar si troverà musica con dj per tutta la serata.

In piazza Ganganelli, a partire dalle ore 23,30 prenderà il via l’anteprima musicale a cura del partner storico di Santarcangelo, il Bradipop. A scandire l’inizio del nuovo anno, il saluto del sindaco Filippo Sacchetti, un simbolico brindisi e il conto alla rovescia con lo spettacolo di videomapping sull’Arco monumentale a cura di Luca Agnani, visual designer esperto in animazione e video mapping 3D. Agnani ha iniziato dal 2010 a lavorare sulle più importanti architetture italiane e internazionali, creando uno stile personale, colorato e pittorico che unisce la monumentale bellezza dell’architettura all’effimero della proiezione.

A seguire, i migliori deejay di Bradipop Club, Melodj Mecca e Afrofellonike apriranno le danze in piazza Ganganelli con due proposte musicali: musica italiana anni ’80 e ’90 in una pista, sonorità afro e reggaeton nell’altra. A pochi passi di distanza, nel cuore del borgo, il Capodanno si accenderà con una proposta musicale e artistica d’eccezione. Caffè Commercio e Oltreborgo ospiteranno l’animazione curata dal progetto artistico “Al Centro dell’Anima”, che porterà nei due locali del borgo dj set e intrattenimento, spaziando tra diversi generi musicali per creare un’atmosfera unica. Tra i protagonisti della serata spicca il dj Cristian Fornino, in arte 4neeno, pronto a rendere indimenticabile la notte di Capodanno.

“Il Capodanno torna con un format consolidato, che dialoga con le iniziative di Natale e guarda all’Anima di Santarcangelo con una proposti di eventi diffusa, realizzata con il coordinamento di Città Viva coinvolgendo importanti realtà del territorio come il Bradipop” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “La scelta di un nuovo videomapping, che dopo aver avuto da bellissimo sfondo il Municipio quest’anno valorizza l’Arco rendendo uno dei simboli della città un’attrazione fra le attrazioni, rappresenta inoltre la volontà di offrire a tutti un’esibizione visiva coinvolgente e di alto livello” conclude il sindaco.